NOS Nieuws • vandaag, 17:35 Overlast door grenscontroles lijkt zeer beperkt te blijven

Burgemeesters van grensgemeenten maken zich minder zorgen dan eerst over de overlast door extra grenscontroles tegen migratie. Maandag gaan de extra controles in. Het kabinet wil ze houden om mensensmokkel en illegale immigratie tegen te gaan.

Burgemeesters zeiden eerder de plannen onduidelijk te vinden en bovendien bang te zijn voor files en andere overlast.

'Niet veel anders dan we gewend waren'

Deze week is er overleg geweest tussen minister Faber van Asiel en Migratie en burgemeesters en commissarissen van de koning. Burgemeester Bengevoord van Winterswijk was een van de deelnemers.

Hij zegt in het gesprek te zijn gerustgesteld over de mogelijke overlast, nu de Koninklijke Marechaussee de controles moet doen met de bestaande capaciteit aan personeel: "Dat betekent dat de controles in de praktijk niet veel anders zullen zijn dan we tot nu toe gewend waren."

'Gevolgen voor grensverkeer minimaal'

De bestuurders hebben ook te horen gekregen dat de marechaussees "informatie- en risicogericht" gaan werken. Ook dat betekent volgens Bengevoord dat mensen er in de praktijk weinig last van zullen hebben.

Ook Marechausseevereniging Marver denkt dat de directe gevolgen voor het grensverkeer minimaal zijn: "Bestaande innovaties maken de controles effectiever, waardoor mensen die om legitieme redenen Nederland binnenkomen minder hinder zullen ondervinden."

Verder wijst ook Marver op de beperkte capaciteit. De vereniging benadrukt dat de Koninklijke Marechaussee zwaar heeft geleden onder de eerdere bezuinigingen op Defensie.

De burgemeester van Winterswijk heeft zijn bedenkingen bij de gang van zaken: "Dit werd groots aangekondigd. Als ik nu zie wat het echt is, denk ik dat je wel van symboolpolitiek kan spreken."

800 grensovergangen

Er zijn ruim 800 grensovergangen met België en Duitsland. In theorie zou de marechaussee al die grensovergangen vanaf maandag mogen bewaken, maar dat gaat zeker niet gebeuren.

Er komen geen slagbomen of verkeersfuiken, waardoor lange files de reiziger bespaard zullen blijven. Auto's worden steekproefsgewijs bij een controle vanaf de weg naar een controlepost geleid.

Van hoeveel mensen er dagelijks te grens oversteken zijn geen cijfers. Wel is het percentage werknemers dat in het buitenland werkt per regio bekend:

Sla de carrousel over NOS Het percentage werkende mensen per gebied dat over de grens werkt

Minister Faber zelf zei gisteren dat de marechaussees meer bevoegdheden hebben gekregen waardoor ze sneller kunnen werken. "Ze hebben daar een systeem voor om te kijken: 'waar kunnen we op dit moment het beste contoleren?' "

Faber heeft er alle vertrouwen in dat de controles resultaat zullen hebben. Volgens haar is het wel de bedoeling dat de capaciteit later wordt uitgebreid. "Daar zijn ook middelen voor, maar dat kost nu eenmaal tijd en we moeten natuurlijk ergens beginnen. Er is altijd wel een reden om iets niet te doen. Maar we gaan gewoon beginnen."