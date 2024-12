Reuters Lando Norris na de kwalificatie

NOS Sport • vandaag, 17:18 De finale van het F1-seizoen: oranje heeft de teamtitel voor het grijpen Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



McLaren versus Ferrari. Dat was het script voor de seizoensafsluiter van de Formule 1 in Abu Dhabi. Er staat nog het nodige op het spel: de prestigieuze en voor renstallen zeer lucratieve constructeurstitel.

Maar of het nog bloedstollend wordt op het Yas Marina-circuit? Waarschijnlijk niet.

Niet uitdager Ferrari, maar WK-leider McLaren heeft de beste uitgangspositie. Het oranje team start de race niet alleen met 21 punten voorsprong op de rode brigade, maar ook de startposities van Lando Norris en Oscar Piastri zijn beter.

Wat heet: McLaren vult de eerste rij. "Een perfect begin, hoewel mijn rondje niet perfect was", zegt Norris. "Nu moeten we hem inkoppen en ons seizoen bekronen. We willen Ferrari in stijl verslaan met een zege. Aan de auto lijkt het niet te liggen."

Laatste strohalm

Ferrari wist al voor de kwalificatie dat het een lastig verhaal zou worden. Charles Leclerc begint door een gridstraf en een mislukte ronde helemaal achteraan. Carlos Sainz, die na Abu Dhabi afscheid neemt van de Scuderia, start als derde.

De Spanjaard gelooft niet meer in een wonder. "We moeten eigenlijk een 1-2 scoren. Dat is lastig met een auto achteraan. Eigenlijk een mission impossible. Dit is ook geen ideaal circuit voor onze auto. Ik denk niet dat McLaren dit nog uit handen gaan geven, maar ik ga er vol voor. Ik heb niets meer te verliezen."

En met het oog op zijn overstap naar achterhoedeteam Williams: "Misschien is het wel mijn laatste kans."

NOS

Norris schaakt op twee borden. De 25-jarige Brit, die lang met Verstappen streed om de wereldtitel, kán met een goed raceresultaat de tweede plaats in het WK voor coureurs verzilveren. Rivaal Leclerc moet eerst het hele veld inhalen om in de buurt van Norris te komen en dan nog een gat van 8 WK-punten overbruggen.

"Tweede worden achter Max is mooi, maar de constructeurstitel is veel belangrijker", benadrukt Norris.

"Ik zit hier al jaren en het liep heel lang voor geen meter. We kwamen maar niet in de buurt van Red Bull Racing en Ferrari. Ik had kunnen vertrekken. Er lagen opties bij andere teams, maar ik vertrouwde deze club mensen. Dat vergde geduld. Nu hebben we de barrière doorbroken en zijn we de beste. Daar ben ik heel erg trots op."

Verstappen verslaan bleek een brug te ver, maar Red Bull wordt wel onttroond. Waarschijnlijk door McLaren. "Onderschat niet hoeveel werk daar in zit", zegt Norris. "Het is een lange, zware reis geweest. Vorig seizoen domineerde Max elke race. Dat is nu anders. Petje af voor iedereen in mijn team. We zijn nu in a happy place."

Verstappen over vijfde plek

Verstappen eindigde de kwalificatie op een vijfde plek, na een mooie redding in zijn eerste snelle ronde van de derde sessie. Verstappen ging richting de muur, maar ving zijn auto op. "Ik dacht: dit wordt spicy. Maar het is natuurlijk niet snel."

"Q3 ging oké, maar niet zoals ik het wilde. De auto lag nooit echt lekker op de weg, het was steeds lastig in sommige bochten en dat maakte het moeilijk om constant te zijn."