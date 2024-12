Maurice Koch via Omroep Brabant Een deurbelcamera registreerde de botsing

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 16:46 Politieauto rijdt bijzondere kerstboom Den Bosch omver

Een politieagent heeft vannacht tijdens een achtervolging per ongeluk een bijzondere kerstboom in het centrum van Den Bosch omver gereden. Bij de boom laten mensen cadeaus voor anderen achter. Initiatiefnemer Maurice Koch baalt. "Hij is bijna elk jaar omver gegaan", zegt hij tegen Omroep Brabant.

De agent wilde rond 04.15 uur 's nachts snel uit de auto stappen om de verdachte te voet verder te achtervolgen. De agent kon niet op tijd remmen en de auto rolde recht op de kerstboom af.

"De lampjes zijn kapot gegaan. Die hebben we provisorisch gemaakt, evenals wat takken die zijn afgebroken. We hebben wat ballen erbij gehangen en de standaard weer in orde gemaakt", zegt Koch de volgende dag.

De agent heeft geprobeerd de kerstboom weer rechtop te zetten, maar dat lukte niet.

Ook liet hij een briefje achter:

Maurice Koch via Omroep Brabant Het briefje van de agent

Koch neemt het de agent niet kwalijk. "Dit kan gebeuren tijdens een achtervolging en we gaan ook geen schadevergoeding vragen. We nemen dit gewoon voor eigen rekening."

Zwaar te verduren

De man beheert al jaren de 'wisselboom' in het centrum waarbij mensen gratis een cadeau kunnen afhalen of iets kunnen doneren. "Het maakt niet uit wat het is. Het gaat om delen en anderen blij maken", legt Koch uit. De boom kreeg het al meermaals zwaar te verduren. "Er is al iemand een keer in gesprongen waardoor hij om ging, de boom is al een keer omgewaaid en nu rijdt er een politieauto tegenaan."

"De boom staat goed vast, maar tegen een politieauto is hij natuurlijk niet bestand." De wisselboom staat inmiddels weer overeind op de Gasthuisstraat.