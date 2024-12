Ook Hugo de Jonge fietste bij windkracht 7 op NK Tegenwindfietsen, 'Zeeuwser wordt het niet'

300 mensen hebben vandaag meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen over de Oosterscheldekering in Zeeland. Vorig jaar werd het NK afgelast omdat het te hard waaide, maar vandaag stond er een lekker pittige wind.

De Jonge deed er minder dan 25 minuten over, niet genoeg voor de winst. De snelste tegenwindfietser was Jurjen van der Velde uit Leiden. Hij won in 2022 ook en legde ditmaal de afstand af in 19.36 minuten. De snelste vrouw was Ingrid van den Wijngaard uit Oosterhout, zij kwam na 23.11 minuten over de finish.