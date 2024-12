Hockeyers verliezen eerste keer in Pro League, drie maal is scheepsrecht voor Duitsland

Zondag Nederland-België bij de NOS

Zondagmiddag komen de hockeyers opnieuw in actie in de Pro League. Dan is België om 14.30 uur de tegenstander in het Wagener Stadion en ook dat duel is te volgen via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.

De wedstrijd tegen België is ook live te zien op NPO 1.