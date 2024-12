Jarige Jansen schiet PSV naar koppositie tegen zwak Ajax, Twente nadert top drie

PSV heeft koploper Ajax met 2-0 in de Johan Cruijff Arena verslagen. Door de nederlaag van de Amsterdammers is de club uit Eindhoven de nieuwe koploper in de eredivisie voor vrouwen. Onlangs veroverde Ajax nog de periodetitel .

Bij de thuisploeg ontbrak zaterdagmiddag het heilige vuur volledig. Binnen tien minuten was het al raak voor PSV, dat schot na schot produceerde. Ajax-keepster Regina van Eijk had na al die reddingen in de openingsfase geen antwoord op de inzet van Renate Jansen. De aanvalster, die vandaag 34 is geworden, stond volledig vrij en kon de bal zo in het doel krullen: 1-0.