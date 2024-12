Beachvolleyduo Boermans/De Groot mist finale Doha na nederlaag tegen olympisch kampioenen

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben de kans laten liggen op de finale van de Pro Tour Beach Finals in Doha. Tegen de olympisch kampioenen David Ahman en Jonathan Hellvig werd in drie sets verloren: 21-19, 19-21 en 14-16.

Boermans en De Groot speelden niet eens een hele slechte wedstrijd. In elke set pakten de Nederlanders een voorsprong in het begin, maar ze lieten de Zweden uiteindelijk ook vaak terugkomen. In de eerste set werd een voorsprong van vijf punten door Ahman/Hellvig teruggebracht tot één punt, maar op 20-19 werd de set toch binnengehaald door de Nederlanders.