Beachvolleyduo Boermans/De Groot mist finale Doha en grijpt ook naast brons

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn er net niet in geslaagd een medaille te winnen bij de World Tour Finals in Doha. Het koppel eindigde als vierde.

Boermans en De Groot waren in de halve finales tegen de olympisch kampioenen David Ahman en Jonathan Hellvig al dicht bij de zege. Na winst in de eerste set ging het in de tweede tot 19-19 gelijk op, maar was het Zweedse duo in de slotfase van de set te sterk.