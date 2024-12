NOS De TikTok-campagne van presidentskandidaat Georgescu

NOS Nieuws • vandaag, 13:50 Huiszoekingen in Roemenië om verkiezingscampagne Georgescu

In Roemenië zijn op verschillende plekken huiszoekingen en invallen gedaan op last van het Openbaar Ministerie. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar illegale financiering van de verkiezingscampagne van een van de presidentskandidaten. Het OM noemt geen namen, maar het is geen geheim dat het gaat om Calin Georgescu.

In de stad Brasov, in Centraal-Roemenië, werden drie huizen binnengevallen vanwege "strafbare feiten als het omkopen van kiezers, witwassen en het verspreiden van valse informatie", meldt justitie. Huiszoekingen elders in het land waren vanwege vermoedens van "aanzetten tot geweld, haat of discriminatie online".

Campagne via TikTok

De ultrarechtse politicus Georgescu, die kritiek heeft op de EU en de NAVO, en de Russische president Poetin prijst, kwam bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen onverwachts als winnaar uit de bus. De politicus voerde de afgelopen maanden niet op de gebruikelijke manier campagne, maar gebruikte vooral sociale media, met name TikTok.

Filmpjes waarin Georgescu's boodschap werd verspreid, werden de laatste maanden in ongekende aantallen gedeeld. Binnen een paar maanden wist Georgescu vaker viraal te gaan dan de drie belangrijkste kandidaten in een jaar tijd.

Volgens de Roemeense veiligheidsraad werden de filmpjes van Georgescu op TikTok massaal door een 'statelijke actor' gepromoot via gecoördineerde accounts, aanbevelingsalgoritmes en betaalde promoties. Georgescu zei tegen de kiescommissie dat hij geen geld heeft uitgegeven aan zijn campagne.

Nieuwe verkiezingen

Vrijdag maakte het Constitutionele Hof, de hoogste rechter, in Roemenië bekend dat de presidentsverkiezingen over moeten. Deze uitspraak kwam een paar dagen nadat door de veiligheidsraad documenten waren vrijgegeven waaruit bleek dat het verkiezingsproces was beïnvloed door Rusland.