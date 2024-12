Reuters Lando Norris tijdens de kwalificatie in Abu Dhabi

NOS Sport • vandaag, 12:35 Norris en Piastri op eerste startrij, Verstappen mist voor het eerst in vijf jaar pole

Lando Norris heeft de poleposition voor de Grand Prix van Abu Dhabi veroverd. Zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri staat naast hem op de eerste startrij. Daarachter staan Carlos Sainz (Ferrari) en de verrassend sterke Nico Hülkenberg (Haas).

McLaren deelt daarmee een stevige tik uit aan Ferrari als het gaat om de constructeurstitel. Max Verstappen start de laatste F1-race van het jaar op de vijfde positie.

De laatste vier jaar stond de inmiddels viervoudig wereldkampioen op pole in Abu Dhabi. Nu moet Verstappen vanaf de derde rij beginnen.

Hamilton en Leclerc vallen tegen

Het grootste slachtoffer in het eerste deel was Lewis Hamilton, die dit weekend zijn laatste GP rijdt voor het team van Mercedes. Hamilton werd achttiende en kwam met een paaltje onder zijn auto over de finishlijn. Dat paaltje lag op de weg omdat Kevin Magnussen die een paar bochten eerder omver reed.

De tweede sessie liep uit op een drama voor Ferrari-rijder Charles Leclerc. Hij verloor zijn snelste ronde omdat hij buiten de baan reed, waardoor hij veertiende werd. Vanwege een gridstraf van tien plaatsen vanwege het vervangen van zijn batterij, moet hij de GP van Abu Dhabi achteraan starten.

Valtteri Bottas voegt een positieve noot onder zijn voornamelijk negatieve seizoen, want hij haalde de derde sessie in zijn Sauber.

NOS

In de eerste poging in de derde sessie ging Verstappen bijna de muur in. Bij het uitkomen van de laatste bocht verloor hij de achterkant van zijn auto, schoot richting de muur, maar de Nederlander ving zijn auto op. Het opvallendste: ondanks die fout was hij de snelste in de eerste poging.

In hun tweede ronde verbeterden de meeste rijders, maar kon Verstappen niet rapper dan in zijn eerste poging. Opstekers waren er voor Hülkenberg en Bottas, die negende werd.

Voor de strijd in de constructeurstitel heeft McLaren de beste papieren. De Britse renstal verdedigt een voorsprong van 21 punten en start met beide auto's vooraan, terwijl Ferrari met een derde plek voor Sainz en een laatste plek voor Leclerc in de achtervolging moet.

Vrije training

Eerder vandaag reed Piastri de snelste tijd in de derde vrije training. Max Verstappen eindigde als vierde.

Ook deze training was Verstappen niet tevreden over zijn bolide, hij belandde meerdere malen naast de baan. Ook Norris schoot in zijn snelle ronde even buiten het asfalt.