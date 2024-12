Reuters Oscar Piastri

NOS Sport • vandaag, 12:35 McLaren ook in derde training Abu Dhabi sneller dan Ferrari, Verstappen vierde

Oscar Piastri heeft de snelste tijd gereden in de derde vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi, voor zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen noteerde de vierde tijd op het Yas Marina Circuit.

Voor Ferrari, dat nog met McLaren in strijd is om de constructeurstitel, reden Carlos Sainz en Charles Leclerc respectievelijk de vijfde en negende tijd. Het verschil in punten tussen McLaren en Ferrari is op dit moment 21 punten in het voordeel van het Britse team.

Klagen over grip

Verstappen reed eerst een groot aantal ronden op de mediumband. Dit nadat hij een slechte vrijdag had gekend, waarop hij zeventiende werd in de tweede vrije training en veel klaagde over de grip in de voorkant van zijn auto.

Ook deze training was Verstappen niet tevreden over zijn bolide, en hij beleefde enkele excursies naast de baan. Ook Norris schoot in zijn snelle ronde even buiten het asfalt.

De kwalificatie in Abu Dhabi begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.