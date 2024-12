NOS

NOS Nieuws • vandaag, 10:56 100 Blokker-winkels al vóór de kerstdagen dicht Roeland Müller Verslaggever Economie Roeland Müller Verslaggever Economie

Van de ruim 400 Blokker-filialen sluiten er 100 al op 21 december, over twee weken dus. Dat staat in een brief van de directie aan het personeel. De brief is in handen van de NOS.

De huishoudketen werd vorige maand failliet verklaard en momenteel houden de winkels een leegverkoop. Die staat gepland tot het einde van het jaar, maar voor 100 winkels wordt die dus eerder beëindigd.

"Om de verkopen op winkelniveau te optimaliseren, zullen we winkels gefaseerd sluiten", schrijft Blokker-directeur Pauline Boerman in de brief. Om welke winkels het gaat, hoort het personeel een dezer dagen. Deze filialen zullen geen nieuwe voorraden meer ontvangen.

Loyaal

Het personeel wordt geacht door te werken in filialen die nog wel tot het einde van het jaar open zijn, staat in de brief. "We doen een beroep op de medewerkers van de winkels die eerder sluiten om hun collega's in de resterende winkels tot het einde van de maand te ondersteunen."

Vakbond FNV reageert verbolgen op het nieuws. "Dit valt zwaar bij het personeel", zegt Linda Vermeulen van FNV Winkelstraat. "We krijgen tientallen reacties van winkelmedewerkers. Vaak zijn die erg loyaal aan hun eigen team en klanten, maar voelen er niets voor om nog voor het concern in een andere winkel te gaan staan."

Doorstart

Volgens Blokker staat deze beslissing los van de kansen op een doorstart. De curator van Blokker is al weken op zoek naar geschikte kandidaten om de keten deels of in zijn geheel over te nemen.

Verschillende bronnen rondom Blokker zeggen dat er nog gesprekken lopen met kandidaten. Wie dat zijn en hoe concreet die gesprekken zijn, is onduidelijk.