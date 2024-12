Regeringspartij Zuid-Korea boycot stemming over afzetting president

De regeringspartij People Power Party (PPP) in Zuid-Korea boycot de stemming in het parlement over de afzetting van president Yoon Suk-yeol, meldt het persbureau Yonhap. De partij, op één lid na, is voorafgaand aan de stemming weggelopen uit het parlement. Daarmee lijkt er onvoldoende steun te zijn voor de afzetting van Yoon.