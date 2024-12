Wekdienst 7/12: Parlement Zuid-Korea stemt over afzetting president • Inwijding Notre-Dame

Eerst het weer: Vandaag is de wind matig tot krachtig uit het zuiden. Het is vaak nat en het blijft bewolkt. De maxima liggen rond 9 graden.

Wat kan je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse politie denkt de rugzak te hebben gevonden van de verdachte van de moord op een topman van zorgverzekeraar UnitedHealthcare. Na een zoektocht met honden en drones troffen ze de tas aan in Central Park, waar de verdachte naartoe was gevlucht. Volgens de politie stapelen aanwijzingen over zijn vluchtroute zich ondertussen op.

Hoewel de identiteit van de schutter nog niet bekend is, is wel duidelijk dat hij met een bus is gevlucht. Op beelden is te zien dat hij na zijn rit een busstation ingaat, maar niet dat hij het gebouw verlaat.