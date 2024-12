ANP Lando Norris

NOS Sport • vandaag, 06:00 Voor verliezers Formule 1-seizoen is er in Abu Dhabi nog veel te winnen Louis Dekker verslaggever Formule 1

Max Verstappen en George Russell domineren met hun gekibbel de Formule 1-headlines, maar het draait tijdens de seizoensfinale tussen twee teams. McLaren en Ferrari knokken in Abu Dhabi om de constructeurstitel.

Voor Verstappen en Russell staat er niets meer op het spel. Toch wordt de race, die grotendeels in het teken staat van afscheid. boeiend. Een rondje langs de garages, voor de laatste race van het jaar.

McLaren (640 punten)

Het team van Lando Norris en Oscar Piastri heeft de beste papieren om het WK te winnen. Het hoofd koel houden volstaat, maar juist dat lukt de laatste tijd niet. Af en toe een race winnen is iets anders dan een wereldtitel binnenslepen. Norris wil revanche nemen voor zijn mislukte race in Qatar. "Ik had de snelste auto van allemaal en heb het team in de steek gelaten."

Piastri heeft vertrouwen in een goede afloop. "We moeten Ferrari in de gaten houden, maar vooral goed naar onszelf kijken. De race wordt een gevecht met vier teams die aan elkaar gewaagd zijn. Ook Red Bull en Mercedes gaan een rol spelen in de apotheose."

Ferrari (619 punten)

Voor het eerst sinds 2008 maakt Ferrari kans op een titel. De ontknoping valt samen met het afscheid van Carlos Sainz. De Spanjaard hoorde al voor de seizoensstart dat hij in 2025 plaats moet maken voor Lewis Hamilton.

"Een bittere pil. Heel zuur, maar dat ik aan de kant moet voor een zevenvoudig kampioen maakt het iets gemakkelijker te slikken. Ik begrijp het wel. Charles Leclerc hoort hier bij het meubilair. Ik wist meteen dat hij wel mocht blijven."

ANP Sainz (l) en Leclerc in Abu Dhabi

Sainz, die verkast naar achterhoedeteam Williams, mikt in Abu Dhabi op het podium. "We pakken de titel alleen als het desastreus gaat bij McLaren en moeten zelf een topprestatie leveren. Bij voorkeur een 1-2. Het wordt pittig." Dat klopt. Zeker nu Leclerc een gridstraf incasseert en tien plekken naar achteren schuift.

Red Bull Racing (581 punten)

Verstappen versus Pérez: 429 tegen 152. De wereldkampioen en de nummer acht in de WK-stand. Negen zeges voor Max, nul voor Sergio. "Het seizoen is klaar", zei Verstappen in Qatar. En passant won hij daar de race. Voor Pérez kan winst op Yas Marina een reddingsboei zijn, maar hij heeft een wonder nodig.

Het is aan de ploeterende Mexicaan te wijten dat de Bulls de wereldtitel verliezen en de eindejaarsbonus tegenvalt. Vader Antonio Pérez Garibay geeft de media de schuld. Maandag publiceert hij een lijst met 'liegende Formule 1-journalisten'. Dat is ook de dag dat Red Bull gaat vergaderen. Wie mag in 2025 proberen overeind te blijven naast goudhaan Verstappen?

Mercedes (446 punten)

Jarenlang toonaangevend en onverslaanbaar, maar in 2024 weer ondermaats. Lewis Hamilton en George Russell wonnen races, maar het ging op en neer. Hoge pieken, diepe dalen.

AFP Lewis Hamilton

"Ik ben trots op mijn jaren hier en wil nog één keer alles geven", belooft Hamilton. Hij merkt dat zijn crew het moeilijk heeft met zijn vertrek. "Ze moeten wennen. We hebben onlangs samen gepaintballd en er werd flink op me geschoten. Ik heb me dit jaar ook niet van mijn beste kant laten zien. Ik ben ook maar een mens."

Aston Martin (92 punten)

De slapende reus van de Formule 1, met steenrijk Saudi-Arabië in de rol van Dagobert Duck en de zoon van de eigenaar als achilleshiel. Zolang Lawrence Stroll zijn zoon Lance handhaaft, zal Aston Martin geen topteam worden.

Tweevoudig kampioen Fernando Alonso zag gouden bergen, maar begint alweer te mopperen. De vijfde plek komt niet meer in gevaar, maar er was op meer gehoopt.

Alpine (59 punten)

Het enige team met een Renault-motor heeft maximaal geprofiteerd van regenbuien op Interlagos. In Brazilië kantelden Pierre Gasly en Esteban Ocon in één klap een desastreus seizoen met een dubbel podium. Maar intern rommelt het.

ANP Pierre Gasly

Ocon werd na de race in Qatar gedumpt en kan gaan alpineskiën. Jack Doohan (zoon van motorsportlegende Mick) neemt de honneurs waar en mag in 2025 het hele jaar.

Haas (54 punten)

Haasje bijna over voor Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. De Deen stopt, de Duitser verhuist naar Sauber. Teambaas Komatsu is weliswaar minder charismatisch dan de vrolijk vloekende F1-cultheld Günther Steiner, maar de Japanner heeft Haas op de rails.

Alpine is nog te pakken. "Zij zijn het doelwit. Het gat is klein", zegt de Hulk. Zesde of zevende scheelt een slok op een borrel: een paar miljoen aan prijzengeld.

RB (46 punten)

De concurrentie sloeg alarm omdat RB als het tweede Red Bull-team wel even Verstappens onverslaanbare RB19 uit 2023 zou kopiëren. Ongegronde vrees. Het team ontsloeg Daniel Ricciardo in Singapore, maar ook Liam Lawson kan geen wonderen verrichten in de matige auto.

ANP Tsunoda en Lawson

Haas en Alpine lijken gevlogen. Bij RB draait het vooral om de vraag wie Verstappens teamgenoot mag worden. Lawson staat op pole. Yuki Tsunoda kan het niet volgen.

Williams (17 punten)

Veel pech, crashes en schade. Materieel en financieel. Er is bijna geen geld meer om de auto's op te lappen. Alex Albon en Franco Colapinto zijn in Abu Dhabi veldvullers.

De Argentijn, die na Zandvoort instapte, maakt snel naam. Groeibriljant Colapinto is een smaakmaker, maar vooralsnog valt hij buiten de boot in 2025. "Ik beschouw dit als mijn voorlopig laatste race. Wat ik daarna doe? Hoe kan ik dat weten?"

Sauber (4 punten)

Exit Bottas. Exit Zhou. De Chinees haalde de hatelijke nul van het scorebord, maar de gifgroene brigade beleeft een seizoen om snel te vergeten. "Loodzwaar. Hier kom ik niet voor", verzucht Valtteri Bottas. De Fin flirt met oude liefde Mercedes en aast op de reservebank. Zijn doel in Abu Dhabi: "Een puntje. Dan zou ik al blij zijn."

Het moet in 2025 beter, met Braziliaans talent Gabriel Bortoleto en veteraan Hülkenberg. Plus een miljoeneninjectie uit Qatar.

