ANP Prinses Amalia

NOS Nieuws • vandaag, 05:09 Prinses Amalia, terug in Amsterdams studentenleven, viert 21ste verjaardag

Prinses Amalia is vandaag 21 jaar geworden. Hoe de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima haar verjaardag viert, is niet bekendgemaakt. De verwachting is wel dat er een feest georganiseerd is.

Haar eerste verjaardagscadeau kreeg Amalia eerder deze week al. Madame Tussauds in Amsterdam presenteerde een wassen beeld van de kroonprinses. Het beeld komt naast de wassen beelden van haar ouders en grootmoeder, prinses Beatrix, te staan. Bezoekers van Madame Tussauds kunnen bij het beeld van Amalia een verjaardagsboodschap voor haar achterlaten.

Staatsrechtelijk zal er met haar nieuwe leeftijd niet veel veranderen. Wel zal Amalia vanaf januari het geld dat zij jaarlijks krijgt voor haar onkosten houden. Sinds haar achttiende verjaardag zag de troonopvolger af van haar toelage van zo'n 1,8 miljoen euro.

Ze was daarmee het eerste lid van het Koninklijk Huis dat afzag van een grondwettelijke uitkering. Amalia vond dat ze haar geld van de staat niet nodig had, "zolang ze geen hoge kosten zal maken in haar functie als Prinses van Oranje".

Vanaf het nieuwe jaar zal de prinses alleen haar 300.000 euro aan inkomen terugstorten. De andere anderhalf miljoen euro heeft ze naar eigen zeggen nodig voor "voorzienbare kosten die samenhangen met een zelfstandige en onafhankelijke invulling van haar functie". In een brief die Amalia in mei van dit jaar schreef aan toenmalig premier Rutte zei ze dat ze rekening moet houden met extra uitgaven "na verrassende omstandigheden".

De verwachting is dat een deel van het bedrag gebruikt wordt om een team rond Amalia op te stellen, dat haar zal voorbereiden op haar toekomstige taken als koningin.

Bedreigingen

De toelage wordt niet gebruikt voor haar beveiliging. Twee jaar geleden werd duidelijk dat Amalia te maken had met zware bedreigingen. Ze woonde daardoor noodgedwongen thuis en studeerde in het geheim een jaar in Madrid.

Hoewel de dreiging niet in zijn geheel is verdwenen, studeert en woont Amalia op dit moment in Amsterdam. Ze studeert daar Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam.

Zolang Amalia studeert is het niet aannemelijk dat ze veel in de schijnwerpers zal staan. Over haar studentenleven is dan ook weinig bekend. Naar eigen zeggen doet ze "een beetje mee met het studentenleven" in de hoofdstad.

Drie jaar geleden tijdens haar achttiende verjaardag kon Amalia haar verjaardag niet groots vieren vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Wel gaf ze toen in de tuin van Paleis Huis ten Bosch een feest. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigde na afloop dat er destijds te veel personen aanwezig waren.