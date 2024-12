Xinhua News Agency Zuid-Koreanen kijken in Seoul naar de toespraak van president Yoon

NOS Nieuws • vandaag, 04:13 Zuid-Koreaanse president Yoon betuigt uren voor stemming over afzetting spijt

De Zuid-Koreaanse president Yoon heeft in een televisietoespraak zijn excuses aangeboden voor het uitroepen van de militaire noodtoestand. Tijdens de korte speech beloofde hij de staat van beleg niet nog een keer af te kondigen. Over enkele uren stemt het Zuid-Koreaanse parlement over de motie om de president af te zetten.

President Yoon riep afgelopen dinsdag onverwacht de noodtoestand uit, waarmee hij het parlement buitenspel zette. Nu verklaart hij dat te hebben gedaan "uit wanhoop". "Ik laat de beslissing over de toekomst van mijn ambtstermijn over aan mijn partij." Hij sloot af met een buiging.

De toespraak had alles weg van een laatste poging om zijn positie te redden, maar dat lijkt tevergeefs. Kort na zijn pleidooi herhaalde de leider van zijn eigen partij, Han Dong-hoon, dat hij vindt dat de president moet aftreden.

Arrestatiebevelen

Eerder was zijn partij - de conservatieve People Power Party - nog van plan om de afzettingsprocedure te blokkeren, maar gisteren zei Han dat hij van mening was veranderd. Hij beweerde te beschikken over inlichtingen waaruit blijkt dat de president hooggeplaatste politici wilde laten arresteren tijdens de staat van beleg. Het kantoor van de president spreekt dat tegen.

De motie wordt om 09.00 uur (17.00 lokale tijd) in stemming gebracht. Om te worden aangenomen moeten 200 van de 300 parlementsleden voor zijn ontslag stemmen. De Zuid-Koreaanse oppositiepartijen beschikken samen over 192 zetels, dus met de steun van zijn partij kan Yoon in principe aanblijven. Partijleider Han lijkt dat uit te sluiten.

Park, een hooggeplaatst lid van de grootste oppositiepartij, noemt Yoons toespraak "teleurstellend". "Iemand die verraad pleegt zou af moeten treden", vindt Park. Mocht de motie het vandaag niet halen, zal zijn partij een nieuwe poging doen om de president af te zetten.

Correspondent Oost-Azië Laura van Megen vanuit Seoul: "Zuid-Korea maakt zich klaar voor nog een onrustige dag. Het plein voor het parlementsgebouw stroomt langzaam vol met demonstranten, van kleine kinderen tot ouderen in rolstoelen. Ze dragen borden, spotprenten en vlaggen. Tientallen politiebussen en honderden agenten staan al klaar om de orde te bewaken. De sfeer is gemoedelijk, maar de mensen zijn vastberaden: dit moet de laatste dag van Yoon als president zijn. President Yoon hoopte wellicht met zijn spijtbetuiging op de televisie vanochtend, de angel eruit te halen en de partij achter hem te verenigen, maar het lijkt te laat. De reacties zijn honend. "Zijn staat van beleg duurde drie uur. Maar de excuses maar twee minuten", plaatsen mensen online. Als er acht parlementsleden van Yoons eigen partij voor de afzetting stemmen, is hij over een paar uur geen president meer. Als dat gebeurt zal premier Han Duck-soo zijn plek tijdelijk waarnemen tot er nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven."

President Yoon was al weinig populair, maar sinds hij dinsdag de noodtoestand uitriep is zijn populariteit verder gekelderd. Bij een nieuwe opiniepeiling gaf slechts 13 procent van de ondervraagden aan achter de president te staan.

Sinds Yoons wanhoopsdaad gaan betogers iedere dag de straat op in Seoul. Ze eisen dat hij vertrekt. Zuid-Koreaanse media schrijven dat PPP-parlementsleden worden overspoeld met sms-berichten, waarin ze worden aangespoord om voor de afzetting van de president te stemmen.

EPA Zuid-Koreaanse demonstranten gaan al dagen op rij de straat op