AFP Leden van de antidrugseenheid staan tussen de onderschepte cocaïne

NOS Nieuws • vandaag, 02:09 Enorme drugsvangst in Dominicaanse Republiek, bestemming was België

In de Dominicaanse Republiek is ruim 9500 kilo cocaïne onderschept. De autoriteiten spreken van een recordvangst. De bestemming van de drugs was België. De politie is een onderzoek begonnen naar tien mensen die kunnen worden gelinkt aan de drugsvangst.

De vondst werd gedaan in de haven van Caucedo, vlakbij de hoofdstad Santo Domingo. De coke was verstopt in een container met bananen uit Guatemala. Het was de bedoeling dat de drugs werden overgeheveld naar een andere container, die op een schip naar België had moeten worden gezet.

Het gaat om 9528 kilo cocaïne die was verdeeld over 320 zakken. Op beelden die de overheid heeft vrijgegeven, is te zien hoe leden van de antidrugseenheid tussen de onderschepte drugs staan.

De straatwaarde van de drugs komt neer op honderden miljoenen euro's.

