Juntaleider Burkina Faso stuurt premier weg en ontbindt regering

Het militaire bewind van Burkina Faso heeft de interim-premier weggestuurd en de regering ontbonden. De leider van de junta, Ibrahim Traoré, zegt dat functionarissen van de ontbonden regering hun taken zullen blijven uitvoeren tot er een nieuwe regering is gevormd. Hij gaf geen reden voor de stap.

De junta greep in 2022 de macht door het toenmalige militaire bewind omver te werpen. Dat gebeurde slechts acht maanden nadat dat militaire bewind een staatsgreep had gepleegd door de democratisch gekozen president Roch Marc Kaboré af te zetten.

Terreur

Kaboré was impopulair vanwege de slechte veiligheidssituatie in het West-Afrikaanse land. Burkina Faso kampt al jaren met terreur en opstanden door militante groepen die banden hebben met al-Qaida en Islamitische Staat.

Traoré had beloofd die groeperingen hard aan te pakken, maar onder zijn regime is de veiligheidssituatie vooralsnog alleen maar verslechterd. Zijn regime weet grote delen van het land niet onder controle te krijgen; volgens analisten is bijna de helft van Burkina Faso in handen van opstandelingen.