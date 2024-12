Politie vindt ruim 100 kilo illegaal vuurwerk in woonwijk Hellevoetsluis

De politie heeft 100 kilo aan illegaal vuurwerk gevonden in een woonwijk in Hellevoetsluis. Twee mannen van 29 en 63 jaar zijn aangehouden.

Na een anonieme tip deed de politie gistermiddag een inval in twee woningen aan de Mauritsplaats. In een schuur stuitten de agenten op dozen vol illegaal vuurwerk. Het zou gaan om professionele lawinepijlen en zogenoemde mortieren.

'Zwaarder dan een cobra'

Enkele mortieren waren aan elkaar geknoopt, wat volgens de politie samen een zwaarder explosief vormt dan een cobra. Het vuurwerk is in beslag genomen.

"Aangezien het vuurwerk opgeslagen lag in een drukke woonwijk in Hellevoetsluis, mag men van geluk spreken dat er niets gebeurd is", concludeert de politie. "Dan waren de gevolgen niet te overzien geweest."