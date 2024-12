Beachvolleyballers Boermans en De Groot naar halve finales Pro Tour Finals in Qatar

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben de halve finales bereikt van de Pro Tour Beach Finals in Doha. Het Nederlandse duo won in twee sets van de Brazilianen Evandro en Arthur: 21-13, 26-24.

Boermans en De Groot zetten zo de goede lijn van dit seizoen voort. Op de Olympische Spelen werden ze pas in de kwartfinales uitgeschakeld door de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler, waarna ze op het toernooi in Hamburg de derde plaats behaalden.

Daarna was het een paar maanden stil rond het beachvolleybalduo, maar diep in het najaar zijn ze weer in het zand te vinden. In de Qatarese woestijn hebben ze zich geplaatst voor de halve finales, waar ze de Zweden David Ahman en Jonathan Helvig treffen.