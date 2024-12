ANP Inwoners van Warffum hangen spandoeken op bij het bezoek van minister Hermans

vandaag, 21:31 Teleurstelling in Groningen om gaswinningsbesluit: 'Belofte gebroken'

In Groningen is teleurgesteld gereageerd op het besluit dat de gaswinning bij het Groningse dorp Warffum kan doorgaan. Verschillende Groningse Kamerleden zeggen dat het kabinet een belofte breekt en ook de actiegroep Warffum Alert vindt het betreurenswaardig.

De vergunning voor de gaswinning zou dit jaar aflopen, maar is door het kabinet verlengd tot 2032. VVD-minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei kwam vanmiddag naar het dorp om het besluit toe te lichten.

Erik de Graaf van de actiegroep was bij het gesprek aanwezig. Hij vindt het besluit jammer, maar is niet verrast. "We hadden hier echt wel rekening mee gehouden. Bovendien leven we al een poosje in deze gasrealiteit. Maar het sprankje hoop dat we koesterden is nu wel gedoofd", zegt hij tegen RTV Noord.

Onderzoeksinstantie TNO heeft samen met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Mijnraad een positief advies uitgebracht aan het kabinet. Zij stellen dat de gaswinning in Warffum veilig is en op een verantwoorde manier kan worden voortgezet binnen de huidige boorlocaties.

Wrang

Hermans heeft uitgelegd dat ze lang en diep over het besluit heeft nagedacht, zegt De Graaf. Ook begon ze over herstelprocedures bij schade. Dat schoot bij de voorman van de actiegroep in het verkeerde keelgat.

"Het verbeteren van herstelprocedures is inderdaad hartstikke hard nodig, maar ik vond het in dit verband wel een beetje wrang dat we onmiddellijk praatten over de procedures voor het herstel van schade die waarschijnlijk voor een deel wordt veroorzaakt door nog acht jaar gaswinning."

De minister heeft zich volgens De Graaf te veel laten leiden door de positieve adviezen, en de negatieve adviezen over de gaswinning in Warffum links laten liggen. "De gemeente heeft hier tijden geleden al negatief over geadviseerd. De provincie Groningen ook."

RTV Noord Erik de Graaf van Warffum Alert

Groningse Kamerleden zijn eveneens teleurgesteld over het besluit. "Weer een gebroken belofte", schrijft SP-Kamerlid Sandra Beckerman op X. Ze doelt hiermee op de tekst "geen Gronings gas meer", die in het hoofdlijnenakkoord staat.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Julian Bushoff heeft er ook geen goed woord voor over: "Een onbegrijpelijk en schofterig besluit van dit kabinet en 'Geen Gronings gas meer' is daadwerkelijk een gebroken belofte", twittert hij.

De regeringspartijen zeiden eerder in een debat dat ze met 'Gronings gas', het Groningenveld bedoelen. Warffum behoort daar niet toe, het ligt net naast het Groningenveld.

De Graaf voelt zich strijdbaar. Hij gaat de adviezen waarop het besluit is gebaseerd eerst doornemen: "Ik zie het er wel van komen dat we in ieder geval een zienswijze indienen en dan een procedure in gaan, misschien tot de Raad van State, dat weten we nog niet. Maar we geven niet op."

Waddengebied

De NAM wil ook vanuit het Friese Ternaard in het Waddengebied naar gas boren. De intentie van het kabinet is om dit te voorkomen, zegt minister Hermans. Bij gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân wordt opgelucht gereageerd.

"Wij zijn blij dat de minister de intentie heeft om gaswinning bij Ternaard te voorkomen. We hopen dat er niet alleen sprake is van uitstel, maar ook van afstel", zegt burgemeester Kramer van Noardeast-Fryslân tegen Omrop Fryslân.