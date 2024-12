OM waarschuwt voor uitzendpersoneel met valse papieren bij overheidsinstellingen

Vandaag stonden vier verdachten voor de rechter in Rotterdam. Ze worden verdacht van oplichting en identiteitsfraude. De persoon die de fraude organiseerde wordt ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

De zaak kwam aan het licht doordat het OM in 2022 een vrouw als juridisch medewerker had ingehuurd bij een detacheringsbureau. Een maand na het begin van haar werkzaamheden ontstonden twijfels over haar ware identiteit.