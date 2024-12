NOS Nieuws • vandaag, 17:53 • Aangepast vandaag, 18:35 Advies aan Tilburg University: stop samenwerking met universiteiten Israël

Tilburg University moet de samenwerking met Israëlische universiteiten stopzetten. Dat adviseert een commissie van vier hoogleraren van de universiteit.

Het bestuur van de universiteit gaf de commissie na pro-Palestijnse studentendemonstraties de opdracht om een standpunt in te nemen over de samenwerkingsverbanden met Israëlische universiteiten. In een vandaag gepresenteerd rapport schrijft de commissie dat de universiteit geen studenten en medewerkers meer naar Israël moet sturen.

"Dit is baanbrekend. We zijn enorm blij met dit advies", aldus Michiel Bot, hoofddocent aan Tilburg University en verbonden aan Dutch Scholars for Palestine, een organisatie die oproept tot een landelijke boycot van Israëlische universiteiten.

Moreel verantwoord

"De commissie is helder: er worden mensenrechten geschonden. Wij roepen dit al jaren en nu wordt het eindelijk gehoord." Het is de eerste keer dat een commissie adviseert om alle banden met Israëlische universiteiten te verbreken, stelt Bot. Eerder kwamen verschillende universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht en Erasmus Universiteit met het advies om samenwerking te beperken.

De commissie heeft vijf maanden onderzoek gedaan naar de samenwerking van Tilburg University met zeven Israëlische universiteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs. Om te bepalen of dat "moreel verantwoord" is, heeft de commissie gekeken of de uitwisseling bijdraagt aan "grove mensenrechtenschendingen".

De conclusie is dat er een "onlosmakelijke band" bestaat tussen de partneruniversiteiten in Israël en de Israëlische krijgsmacht. De schaduw van het conflict in Gaza reikt tot in de collegezalen en laboratoria, aldus de commissie.

Omstander

Bovendien stellen de hoogleraren dat het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof "alarmerende signalen" hebben afgegeven over mogelijke genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza. Omdat Tilburg University een relatie heeft met de Israëlische universiteiten, is zij ook een 'omstander'. En in die rol moet de universiteit iets doen, aldus de commissie.

Ondanks het advies om geen mensen meer naar Israël te sturen adviseert de commissie wel om de mogelijkheid open te houden studenten en medewerkers van Israëlische instellingen te ontvangen.

Het universiteitsbestuur wil eerst het advies te bestuderen, voordat een besluit wordt genomen over het vervolg van de samenwerking.