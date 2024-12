ANP Marianne Vos grijpt wereldtitel in Zeddam in 2006

NOS Sport • vandaag, 17:43 EK veldrijden in 2026 naar Montferland, waar Vos haar eerste wereldtitel won

De Europese kampioenschappen veldrijden komen in 2026 naar Nederland. Zeddam, een dorp in de Gelderse gemeente Montferland, vormt het decor van de wedstrijden.

Zeddam heeft een rijke geschiedenis met cyclocross. In 2006 werden er namelijk al eens de wereldkampioenschappen gehouden. Bij de vrouwen greep de toen 18-jarige Marianne Vos haar eerste van acht wereldtitels in het veld; het was überhaupt haar eerste wereldtitel bij de profs. Bij de mannen won de Belg Erwin Vervecken.

Trap van 102 treden

Laatstgenoemde is nu een van de parcoursbouwers. Een van de scherprechters van het parcours wordt de 102 treden lange trap bij het Zandgat', een zandafgraving uit de vorige eeuw, zo legt Vervecken uit. "Het gaat een element in het parcours zijn dat gaat doorwegen in deze ronde. Er is in het veldrijden geen enkele trap vergelijkbaar met deze."

ANP Gerben de Knegt (l) moet van de fiets in Zeddam op het WK van 2006

Het is de vijfde keer dat EK naar Nederland komen. De eerste keer in 2015 was het toernooi in Huijbergen, daarna volgden twee keer Rosmalen en de VAM-berg. Nederland is daarmee koploper op het gebied van EK-organisaties.

De EK veldrijden van 2026 zijn op 7 en 8 november.