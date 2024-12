ANP Klimaatminister Hermans tijdens een gesprek met inwoners van Warffum

NOS Nieuws • vandaag, 16:00 • Aangepast vandaag, 16:42 Kabinet: gaswinning Warffum kan door, liever geen boringen onder Waddenzee

Het kabinet geeft toestemming aan gasbedrijf NAM om door te gaan met de gaswinning in het Groningse Warffum. Ook gaat het in gesprek met de NAM over de gaswinning onder de Waddenzee vanuit het Friese Ternaard.

De NAM wil daar al jaren naar gas boren en heeft daarvoor ook een aanvraag ingediend. Het kabinet kan zo'n aanvraag vanwege de mijnbouwwet niet zomaar afwijzen. Het gaat nu praten met de NAM om die op andere gedachten te krijgen. De intentie is om gaswinning onder de Waddenzee te voorkomen, zegt het kabinet.

Bij nieuwe boringen daar zou de natuur te veel worden aangetast. Ook zijn er bezwaren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met betrekking tot de veiligheid van het gaswinnen.

Verder gaswinnen in Groningen

De NAM heeft tot het einde van het jaar een vergunning om in het Noord-Groningse Warffum gas te winnen. Het gasbedrijf diende daarom een aanvraag in om dat te verlengen tot en met 2032. Dat is nu goedgekeurd.

Volgens het kabinet is het gas nodig om huizen te verwarmen en bedrijven draaiende te houden. Ook wil het kabinet minder afhankelijk zijn van andere landen.

Onderzoeksbureau TNO, SodM en de Mijnraad adviseerden het kabinet. Volgens hen is de gaswinning in Warffum veilig en kan het verantwoord doorgaan binnen de bestaande boringen. Minister Hermans van Klimaat en Groei licht het besluit vandaag persoonlijk toe aan de bewoners van beide plaatsen.

'Geen Gronings gas meer'

Sinds dit voorjaar mag er geen gas meer worden gehaald uit het Groningenveld, maar voor een aantal kleinere gasvelden geldt geen verbod. In het hoofdlijnenakkoord van de coalitie staat duidelijk: "geen Gronings gas meer", maar in september bleek dat de regeringspartijen de precieze betekenis van die woorden anders interpreteren.

In een debat in de Tweede Kamer bleek dat PVV, VVD en BBB toch de mogelijkheid willen openhouden voor het winnen van gas in Warffum en andere kleine velden. Volgens de regeringspartijen bedoelen zij met 'Gronings gas', het Groningenveld. Warffum behoort daar niet toe en ligt net naast het Groningenveld.

Een groot deel van de oppositie liet in september weten zich zorgen te maken over de gaswinning in de Groningse plaats en wilde dat Hermans de aanvraag van de NAM zou afwijzen. Volgens de partijen zou nog langere gaswinning in Groningen het vertrouwen van de burger in de overheid verder aantasten.

Stap voor stap afbouwen

Het kabinet wil gaswinning uit kleine velden op land stap voor stap afbouwen om zo in 2050 klimaatneutraal te zijn. Omdat er vandaag de dag nog niet genoeg duurzame alternatieven beschikbaar zijn, is aardgas nodig voor huishoudens, bedrijven en de elektriciteitsvoorziening.

Op voorhand was er al veel weerstand van bewoners tegen het besluit van het kabinet. Groningers willen dat de gaswinning stopt uit angst voor nieuwe aardbevingen. Natuurorganisaties wijzen op schade aan de natuur in de Waddenzee als de gaswinning wordt voortgezet.