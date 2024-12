Cel- en werkstraf voor jongen die Baudet met bierflesje sloeg

De 16-jarige jongen die partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie vorig jaar sloeg met een bierfles is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Hij kreeg van de rechter ook een celstraf: 109 dagen waarvan 90 voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Omdat de jongen al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug naar de jeugdgevangenis.

De jongen heeft met het geweld Baudet niet alleen verwond, maar hem ook "een ontzettend nare en beangstigende ervaring bezorgd", zegt de rechtbank. Het wordt de jongen zwaar aangerekend dat hij Baudet heeft aangevallen omdat hij het niet eens is met zijn politieke standpunten. "In een democratische rechtsstaat is het van bijzonder belang dat politici ongeacht hun politieke achtergrond hun werk zonder angst voor beperkingen in hun veiligheid kunnen verrichten."