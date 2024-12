Rijksuniversiteit Groningen kan opnieuw miljoenen investeren dankzij schenking

De voormalig student, die anoniem wil blijven, doneerde in 2016 een bedrag van 35 miljoen euro aan het Ubbo Emmius Fonds (EUF), dat is verbonden aan de RUG. Een deel daarvan werd in een beleggingsfonds gestoken, met een flink rendement. Hierdoor kan nu 30 miljoen euro worden gestoken in onderzoek, schrijft RTV Noord .

Projecten

Een nieuw project dat geld krijgt, is het Health Technology Research and Innovation Cluster. Dat gaat over onderzoek naar medische vernieuwing, zoals de bestrijding van kanker met licht of nieuwe manieren om infecties in beeld te krijgen.