Oud-student schenkt opnieuw miljoenen aan Rijksuniversiteit Groningen

Het geld moet van de donateur worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, schrijft RTV Noord . De in totaal 30,9 miljoen euro wordt verdeeld over drie onderzoeksprojecten.

Projecten

Een nieuw project dat geld krijgt, is het Health Technology Research and Innovation Cluster. Dat gaat over onderzoek naar medische vernieuwing, zoals de bestrijding van kanker met licht of nieuwe manieren om infecties in beeld te krijgen.