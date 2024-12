ANP

NOS Sport • vandaag, 15:03 In slipstream Verstappen en Russell bakkeleien ook teambazen: 'Hoe durft hij?'

In de slipstream van Max Verstappen en George Russell hebben ook hun Formule 1-teambazen Christian Horner en Toto Wolff woorden. Op een persconferentie na de eerste vrije training in Abu Dhabi reageerde Horner (Red Bull) op stevige verwijten van Wolff (Mercedes).

Die noemde hem gisteren namelijk "a yapping little terrier", vrij vertaald een keffend klein hondje. Wolff was verbolgen over de dingen die Horner over Mercedes-coureur Russell had gezegd na de GP van Qatar.

Verstappen verloor toen zijn poleposition aan Russell, nadat laatstgenoemde had geklaagd bij de wedstrijdleiding over een incident in de kwalificatie. Verstappen zei vorige week al zijn respect voor Russell te hebben verloren. Russell verdedigde zich daar in stevige bewoordingen tegen en noemde Verstappen een pestkop.

Gisteren bleek al dat de twee coureurs nog niet klaar waren met het voorval. Verstappen was nog steeds kwaad. "Ik meende wat ik vorige week zei en ik heb daar totaal geen spijt van. Als ik het opnieuw moest doen? Dan zou ik waarschijnlijk nog feller van leer trekken. Ik kan er niet bij dat iemand zich zo gedraagt."

NOS

Verstappens teambaas Horner had het gedrag van Russell hysterisch genoemd. Dat pikte Wolff niet. "Als een andere teambaas mijn coureur hysterisch noemt, is dat een brug te ver. Horner is geen psycholoog, dus dat is nogal wat om te zeggen. Hoe durf je zo over de mentale staat van mijn coureur te praten?"

Wolff verweet zijn collega-teambaas Verstappen niet in de hand te hebben. Volgens Russell had de Nederlander na de GP van Qatar gedreigd hem "in de muur" te rijden.

Overdreven

Horner vond het allemaal maar overdreven, die verontwaardiging van Wolff. "Met 'hysterisch' doelde ik niet op de psychologische kant van het verhaal. Ik had het over de felle discussie over de boordradio over de bandenstrategie: hards versus mediums. Wat Russell daar zei moet ik hier niet herhalen, dan word ik bestraft."

Ook het verwijt dat hij Verstappen niet goed zou managen, vindt Horner onzin. "Iedereen leidt een team op zijn eigen manier. We hebben nogal wat races gewonnen en titels veroverd. Ik denk dat we het vrij goed doen."

De toekomst van Pérez Rijdt Verstappens teamgenoot Sergio Pérez dit weekend zijn laatste race als coureur van Red Bull? De Mexicaan kende een dramatisch seizoen, talenten als Liam Lawson en Yuki Tsunoda staan te trappelen om zijn plek over te nemen. "Na de race gaan we zitten", zei Christian Horner over de toekomst van 'Checo'. "We hebben veel talenten onder contract. Maar tot Sergio zegt wat hij zélf wil, is alles pure speculatie." In de zomer werd het contract van Pérez nog verlengd. "We wilden hem daarmee rust geven, maar dat werkte niet. Maar je moet verder kijken dan alleen dit seizoen. Het team is dol op hem en hij heeft een grote rol gespeeld bij alle behaalde titels. Niemand is gefrustreerder dan Checo zelf."

Het is niet de eerste keer dat Wolff en Horner botsen. Horner: "We hebben een haat-liefdeverhouding. Toto vindt het in ieder geval wel fijn om mij te haten. Maar ze kunnen zich beter op andere zaken focussen, zoals de laatste race van Lewis Hamilton. Vier zijn afscheid in plaats van bezig zijn met andere dingen."

En dat Wolff hem een keffend klein hondje, een terriër, had genoemd? Daar haalt Horner zijn schouders over op. "Ik ben dol op terriërs. Ik heb er vier gehad, bijvoorbeeld Bernie en Flavio (vernoemd naar Ecclestone en Briatore, red.). Ze zijn heel loyaal. Dus terriër genoemd worden, vind ik niet zo erg. Liever een terriër dan een wolf."