politie Aanhouding van een van de verdachten van online oplichting

NOS Nieuws • vandaag, 15:00 Politie arresteert feestende 'organisatoren' achter online oplichting Remco Andringa redacteur Politie en Justitie

Remco Andringa redacteur Politie en Justitie



De Nederlandse en Belgische politie hebben de vermoedelijke top van een online oplichtersbende opgepakt, die op sociale media pronkte met hun rijkdom. De politie grijpt het moment aan voor een campagne onder jongeren om nieuwe aanwas van fraudeurs te voorkomen.

In totaal zijn er negen verdachten aangehouden. In Nederland zijn invallen en doorzoekingen gedaan in Rotterdam, Den Bosch, Almere, Amersfoort en Zaltbommel. De politie heeft onder meer designerkleding, dure horloges, sieraden en grote sommen contant geld in beslag genomen.

F-game

De aangehouden groep bestaat vooral uit twintigers, die zich op grote en professionele schaal zouden hebben beziggehouden met online oplichting. Een bekende vorm daarvan is bankhelpdeskfraude.

Slachtoffers worden benaderd via mail, sms of WhatsApp om inloggegevens af te staan en vervolgens bestolen van hun geld. Onder jongeren staat dit bekend als de 'F-game', oftewel 'fraudegame'.

Deze manier van geld verdienen wordt openlijk gepromoot op sociale media, onder anderen door sommige rappers. Volgens de politie kijken jongeren op tegen deze influencers en worden zij op deze manier geronseld om zelf ook hieraan mee te werken.

Eerder maakte NOS Stories deze video over de F-game:

Ook sommige verdachten die deze week in Nederland en België zijn aangehouden, droegen op sociale media uit dat ze zwommen in het geld. Zij hingen rond in de luxe Spaanse badplaats Marbella, huurden viptafels in exclusieve clubs en gingen op de foto met beroemde rappers en voetballers.

Volgens de politie en het Openbaar Ministerie leidden de verdachten een luxeleventje met geld dat ze buitmaakten door mensen op te lichten. Vermoedelijk gaat het om honderdduizenden tot zelfs miljoenen euro's.

Callcenters in luxe appartementen

Onder de verdachten zijn twee vermoedelijke coördinatoren die de fraude aanstuurden in vooral Nederland, België en Duitsland, maar ook in andere Europese landen. Zij zorgden ervoor dat er grote hoeveelheden phishingmails werden verstuurd om inloggegevens afhandig te maken van slachtoffers.

Ook richtten zij callcenters in om deze slachtoffers te bellen, stellen politie en OM. Dat gebeurde vanuit luxe appartementen in Rotterdam en Zoetermeer en vanuit gehuurde villa's in Spanje. De politie denkt dat de verdachten mensen in dienst hadden die slachtoffers met kant-en-klare scripts overhaalden om mee te werken. Vervolgens werden hun rekeningen geplunderd.

Zo is in een afgeluisterd gesprek te horen hoe de verdachten een bejaarde vrouw wijsmaken dat ze haar bank aan de lijn heeft. Ze pakten niet alleen al haar spaargeld af, maar lieten haar volgens de politie ook emotioneel gebroken achter.

Hoeveel slachtoffers de Nederlandse en Belgische verdachten hebben gemaakt, is nog niet duidelijk. Volgens de politie moet het gaan om enorme aantallen. De groep beschikte in ieder geval over persoonsgegevens van honderdduizenden mensen. Die gegevens hadden ze als een professioneel marketingbureau ingedeeld naar specifieke doelgroepen.

"Als je vroeger een oud omaatje van haar geld beroofde, was je het laagste van het laagste. Ruben van Well, politie

De politie merkt dat de 'F-game' een enorme aantrekkingskracht heeft op sommige jongeren. "Er wordt gedaan alsof het een normaal verdienmodel is, een spel", zegt Ruben van Well van het cybercrimeteam van de Rotterdamse politie. "Als je vroeger een oud omaatje van haar geld beroofde, was je het laagste van het laagste. Nu wordt het beroven van mensen, waaronder veel ouderen, online volop gepromoot."

Daarom start de politie maandag een tegencampagne op sociale media, bedoeld om nieuwe aanwas van daders te voorkomen. De politie heeft advertentieruimte ingekocht bij socialemediabedrijven en laat vóór video's die de 'F-game' verheerlijken eerst spotjes zien over de gevolgen.

"De daders zeggen vaak dat banken en verzekeraars het geld wel terugbetalen aan de slachtoffers", zegt Van Well. "Maar veel mensen zien hun geld nooit meer terug. Er gaan hele gezinnen financieel en psychisch aan onderdoor, terwijl de daders staan te feesten alsof het niets is."

Panelbouwers

Onder de gearresteerde Nederlandse verdachten zijn ook twee 'panelbouwers'. Dat zijn programmeurs die de software leverden om gegevens van slachtoffers buit te maken, om hen daarna te kunnen oplichten. Met de arrestatie van de groep hoopt de politie in ieder geval een deel van de 'F-game'-wereld te hebben opgedoekt.

De Nederlandse verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Drie mannen van 23, 24 en 27 blijven voorlopig vastzitten op verdenking van het vormen van een criminele organisatie en een reeks andere feiten.

Een 66-jarige vrouw wordt verdacht van witwassen en is voorlopig vrijgelaten. Een 26-jarige Nederlander die in België is aangehouden, wordt binnenkort overgeleverd. De andere verdachten zullen in België worden vervolgd.