Europese Commissie sluit handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen

Het handelsakkoord beslaat een vijfde van de wereldeconomie. De handel tussen de EU en de Mercosur-landen is jaarlijks tientallen miljarden euro's waard. In de Zuid-Amerikaanse landen en de EU samen wonen zo'n 700 miljoen consumenten.

Verzet in Europese landen

Maar niet alle EU-lidstaten zijn enthousiast. De Franse minister van Buitenlandse Handel Sophie Primas reageerde vanmiddag direct dat "de strijd nog niet voorbij" is. "Wat er in Montevideo gebeurt, is geen ondertekening van de overeenkomst, maar eenvoudigweg de politieke afronding van de onderhandelingen. Dit bindt de lidstaten niet. Het is nu aan de Raad en vervolgens aan het Parlement om zich te uiten." Primas wil samen optrekken met andere landen die tegen het verdrag zijn.