De obsessie van zwemmer Korstanje: 'Als ik een WK-medaille haal, loop ik de hemel binnen' Edwin Cornelissen verslaggever NOS Sport

2:31 Korstanje wacht nog op internationale zwemmedaille: 'Focus op zichzelf houden'

Nyls Korstanje staat na zijn ochtendtraining nog na te druppelen aan de badrand als trainer Patrick Pearson uit zijn tas een chique enveloppe tevoorschijn haalt, waarop het logo van Parijs 2024 prominent zichtbaar is. De vlinderslagspecialist blijkt nog een olympisch diploma tegoed te hebben voor zijn aandeel in de Nederlandse wisselslag-estafetteploeg.

Semi-formeel overhandigt Pearson het getuigschrift aan zijn pupil, die daar eigenlijk helemaal niet op gerekend had. "Ik dacht dat je zo'n diploma alleen kreeg bij een zesde plek of beter. We werden achtste. Jammer, ik heb die andere diploma's net ingelijst."

Alweer een tastbaar aandenken aan de Spelen in A4-formaat. Veel liever had Korstanje eindelijk een medaille gewonnen. Hij zwom in Parijs drie finales, maar eindigde steeds naast het podium. En dat is tekenend voor de fase waarin zijn carrière zich bevindt.

De 25-jarige Korstanje toont progressie, maar het is wachten op het eremetaal waar hij zo naar hunkert: individueel op de grote toernooien. Tijdens de WK kortebaan, vanaf dinsdag in Boedapest, hoopt hij de ban te breken.

Hulp van mentale coach

Het intense verlangen om zijn talent te vertalen naar medailles werkte voor Korstanje in het verleden juist averechts, analyseert hij zelf. Met enige schroom zocht hij hulp bij een mentale coach.

ANP Teleurstelling bij Korstanje nadat hij op de Spelen een medaille misloopt op de 100 meter vlinderslag

"Je voelt jezelf toch snel te goed om daarin te willen investeren. Ik dacht altijd: ik ben sterk, ik kan hier doorheen. Ik wilde het altijd zelf aanpakken. Maar de tools van die expert zijn heel waardevol."

Misschien was de zwemmer wel té gedreven. "Ik maak deze vergelijking: als je met twee handen water probeert vast te houden, moet je de balans vinden tussen spanning en ontspanning. Als je te gespannen bent, dan knijp je het water vast. Als je te ontspannen bent, dan laat je het wegvloeien. Ik was vaak te gespannen."

Op de aanstaande WK gaat hij in het water op zoek naar de juiste balans tussen spanning en ontspanning. Het toernooi is niet op de olympische langebaan, maar in het 25-meterbad. Toch kan een medaille een kantelpunt in zijn carrière zijn. "Ik heb echt het idee dat áls ik een medaille haal, ik een beetje de hemel binnenloop."

Tegelijkertijd denkt trainer Pearson dat een podiumplaats zijn pupil rust kan geven. "Dan zal hij merken dat zo'n medaille winnen mooi is, maar niet zaligmakend. Hij zal merken dat het leven er niet per se veel beter van wordt. Het obsessieve gaat er dan wel vanaf. Dat moet je een keer ervaren. En dat gun ik Nyls."

Beste prestatie ooit

Terugblikkend op 2024 wil Korstanje lessen trekken. "Sommige mensen zeggen dat het niet-halen van een gouden medaille misschien wel waardevoller is dan het wel-halen."

Op de OIympische Spelen miste hij het podium op de 100 meter vlinderslag; hij werd zesde. "Maar mijn tijd had bij alle Spelen hiervóór een medaille opgeleverd. Ik heb in Parijs mijn beste prestatie ooit neergezet. Heel bijzonder", probeert hij het positief te bekijken.

Heel anders was het gevoel bij de WK langebaan in februari. Daar stevende Korstanje af op de wereldtitel, maar belandde hij na een slechte finish toch naast het podium. Hevig teleurgesteld stond hij even later voor de camera.

3:07 Diepe teleurstelling bij Korstanje: 'Ik kwam nét niet goed uit'

"Na zo'n race ga je terug naar de tekentafel en kijk je hoe het beter kan." Met de lessen van de Spelen en WK op zak begon Korstanje in oktober aan drie World Cup-wedstrijden op de kortebaan in Azië. Die trip resulteerde in drie nationale records.

"Op de 100 meter vlinder ben ik als zevende man ooit onder de 49 seconden gedoken. En op de 50 vlinder zwom ik onder het wereldrecord, dat al zes jaar stond. Helaas was een concurrent nóg sneller. Maar ik ben nu wel de tweede man allertijden op die afstand."

EPA Noè Ponti, de grote concurrent van Korstanje

Dat geeft vertrouwen voor de WK, waar Korstanje moet afrekenen met zijn grote rivaal Noè Ponti uit Zwitserland, de enige man ter wereld die sneller is dan Korstanje op de 50 meter vlinder. "Voor mij is dat een fijne positie. Ik ben degene die jaagt, hij moet oppassen."

De twee vlinderslagspecialisten zijn goed bevriend. Ze trainden een tijdje samen en delen zelfs tips. "Wat dat betreft is zwemmen een gentleman's sport. Maar mijn grootste geheimen houd ik voor mezelf. En hij doet dat waarschijnlijk ook."