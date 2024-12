AFP Vriezer in een ziekenhuis

NOS Nieuws • vandaag, 13:23 • Aangepast vandaag, 13:25 Kwart vrouwen komt terug voor ingevroren eicellen

Van alle vrouwen die eitjes laten invriezen komt ruim een kwart terug naar het ziekenhuis om ze te gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het academisch ziekenhuis in Maastricht.

Bij de vrouwen die terugkwamen (25,5 procent) werd gemiddeld twee keer een terugplaatsing gedaan. Dit leidde bij bijna de helft tot een positieve zwangerschapstest en bij 34,6 procent werd daadwerkelijk een baby geboren. De eicellen lagen gemiddeld 3,5 jaar in de vriezer.

Volgens onderzoeker Elena ter Welle-Butalid zijn de cijfers handig voor wie overweegt eitjes in te laten vriezen. "Het kan vrouwen helpen bij het maken van de vaak moeilijke keuze over het toepassen van deze behandeling. We zien bovendien dat deze vrouwen liever het zekere voor onzekere nemen."

Veel of weinig?

"Het hangt natuurlijk van het perspectief uit of een kwart veel of weinig is", legt ze uit. "Als de kinderwens groot is, zullen vrouwen het zeker genoeg vinden om het te proberen. Aan de andere kant geldt natuurlijk dat vrouwen die twijfelen over een kinderwens het percentage waarschijnlijk laag zullen vinden en het daarom wellicht maar niet doen."

Ter Welle-Butalid bespreekt het invriezen van eicellen ook geregeld met jonge vrouwen die kanker hebben. "Die zeggen dan: de kans dat ik op mijn leeftijd kanker zou krijgen was ook klein, dus we gaan dit ook proberen."

Kosten

Aan het laten invriezen van eitjes zijn kosten verbonden, die alleen worden vergoed als er een medische reden voor is, zoals bij vrouwen met kanker wier vruchtbaarheid bij behandeling in het geding is. Wie eitjes wil laten invriezen omdat de kinderwens uitgesteld wordt, om welke reden dan ook, moet zelf betalen. Dat loopt vaak in de duizenden euro's.

Voor het onderzoek in Maastricht werden ruim 1100 vrouwen gevolgd. Twee derde van hen waren vrouwen die een behandeling tegen kanker ondergingen.

Voor het bewaren van eicellen wordt een standaardtermijn afgesproken, die kan variëren. Pas als een vrouw duidelijk aangeeft ze niet meer te willen gebruiken, worden de eitjes doorgaans vernietigd. "Of bij overlijden, of als vrouwen duidelijk te oud zijn", ligt Ter Welle-Butalid toe.