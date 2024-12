ProRail moet opnieuw kijken naar Arriva-trein tussen Zwolle en Groningen

In samenwerking met

De nieuwe treinverbinding van vervoerder Arriva tussen Groningen en Zwolle gaat toch niet vanaf 2 januari rijden. ProRail had toestemming gegeven om op werkdagen vier ritten per dag te rijden, maar Arriva vindt dat niet genoeg en stapte naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de vervoerder deels gelijk gaf.

Eerder dit jaar kreeg Arriva toestemming van spoorbeheerder ProRail om tijdens de ochtend- en avondspits een trein op en neer te laten rijden. Op vrijdagen zouden er negen ritten gereden mogen worden. Een stuk minder dan de 22 dagelijkse ritten waarvoor Arriva een aanvraag had ingediend.

Technische beperkingen

Volgens ProRail heeft de infrastructuur onvoldoende capaciteit en zijn er technische beperkingen, waardoor rijden met meer treinen niet mogelijk is. Maar de ACM zegt dat ProRail onvoldoende transparant geweest is in dit besluit.