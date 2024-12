Fracties bekijken nu ook hoe afzwakken bezuinigingen moet worden betaald

ANP CDA-leider Bontenbal in een onderbreking van het overleg

NOS Nieuws • vandaag, 12:13

Coalitie en oppositie hebben vanochtend weer overlegd over de onderwijsbegroting. Gisteren werden de regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB en de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 het op hoofdlijnen eens over het terugdraaien van een deel van de bezuinigingen. Er moet nu vooral nog worden gepraat over de manier waarop dat moet worden betaald. Dat gebeurde vandaag voor het eerst. De besprekingen gaan waarschijnlijk vanmiddag verder.

De steun van een deel van de oppositie is nodig omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.

Het kabinet wilde ongeveer 2 miljard euro bezuinigen op onderwijs, maar naar verluidt wordt dat zo'n 700 miljoen minder. De 'langstudeerboete' verdwijnt, de maatschappelijke diensttijd wordt gehandhaafd en er wordt minder bezuinigd op wetenschappelijk onderzoek en op het bieden van een hoger salaris aan leraren in de Randstad.

'Geen haastklus'

De regeringspartijen wilden pas praten over de dekking als er in grote lijnen een akkoord zou zijn over het afzwakken van de bezuinigingen. CDA-leider Bontenbal zei na het overleg van vanochtend dat het mooi meegenomen is als de partijen er snel uitkomen, maar dat het geen haastklus moet worden: "Het moet een gedegen verhaal zijn. En er is geen akkoord zolang het totaalplaatje niet klopt."

Zijn collega Bikker van de ChristenUnie gebruikte soortgelijke woorden: "Het is stapje voor stapje. En met hoe je dingen betaalt, wil je geen nieuwe chaos creëren."

Het was eigenlijk de bedoeling dat de Tweede Kamer gisteren zou stemmen over alle begrotingen, dus ook die van onderwijs. Maar vanwege de nog lopende onderhandelingen over aanpassingen is dat uitgesteld tot volgende week donderdag.

Heinen: het zal ergens pijn moeten doen

Minister Heinen van Financiën zei vanochtend dat hij "natuurlijk meekijkt of het sommetje klopt". Maar hij benadrukte dat het nu in de eerste plaats aan de Tweede Kamer is: "Het is een politiek proces, omdat het een aanpassing van het hoofdlijnenakkoord betreft."

Heinen voegde eraan toe dat meevallers niet gebruikt kunnen worden als dekking: "Als je bezuinigingen wil terugdraaien, moet je elders de dekking vinden. Dat is geen leuke boodschap, maar het zal ergens pijn moeten doen."