Persbureau Meter Een van de ontruimde panden in Groningen

NOS Nieuws • vandaag, 11:53 • Aangepast vandaag, 13:14 Winkels in Groningen ontruimd om harde wind, schip in problemen op Noordzee

In Groningen zijn meerdere winkels ontruimd omdat er door harde windstoten schade is ontstaan. In de muur tussen de woonwinkel Kwantum en sportwinkel Decathlon zijn scheuren ontstaan. Eerder vanochtend vielen er al stukjes stucwerk naar beneden.

Ook kwamen er in de rest van Groningen meldingen binnen bij de veiligheidsregio van schade door harde windstoten. Zo stortte een loods in bij een bouwbedrijf.

De brandweer kreeg iets na 11.00 uur de drie grote meldingen binnen. Een van die meldingen ging over de scheuren in de muur. "De muur tussen de winkels beweegt heen en weer", zegt Geert Walburg, woordvoerder van de veiligheidsregio. De winkels zijn daarop ontruimd, evenals de naburige woonwinkel Jysk.

"Wij kunnen de muur niet tegenhouden: als die valt, dan valt die", zegt Walburg. De eigenaar moet samen met de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente voorkomen dat het pand instort.

Loods ingestort en rondvliegende zonnepanelen

De tweede melding ging over een loods die vanmorgen instortte door weerschade. Voor zover bekend was er niemand aanwezig in dat pand, laat Walberg weten aan de NOS.

Een buurman zegt tegen een RTV Noord dat het gebouw als een kaartenhuis inzakte. "Ik zag de vlaggenmast omwaaien en daarna de rest", zegt Sander Arends "Dat ging met een enorme klapper geweld. Bizar."

Een medewerker zegt met de schrik te zijn vrijgekomen. "Ik was net even met een collega wat spullen wegbrengen. Een uurtje geleden stonden we nog in de loods en nu ligt die plat. Ik ben verbijsterd."

Persbureau Meter De ingestorte loods

Google Streetview De vandaag ingestorte loods in augustus

De laatste melding ging over zonnepanelen die van de daken waaide aan de Oliemulderstraat. Deze kwamen volgens Walberg op auto's in de straat terecht.

De meldingen kwamen binnen een kort tijdsbestek van een kwartier meldingen binnen, in de rest van de stad bleef het rustig, meldt de woordvoerder. "Het was heel gek, daarna was het weer rustig. Ik weet niet wat er gebeurde."

Vrachtschip

Op de Noordzee is door het slechte weer een vrachtschip op drift geraakt door de storm, meldt de Kustwacht. Het schip met zeven mensen aan boord drijft stuurloos richting het zuiden. Het was onderweg van Zwijndrecht naar Vlissingen.

Het 82 meter lange schip met de naam Valday heeft geen lading en bevindt zich op zo'n 22 kilometer van Hoek van Holland. Op de Noordzee staat een windkracht van 8 à 9 en de golven kunnen wel 4 meter hoog worden.

Kustwacht Het op drift geraakte vrachtschip

De Kustwacht probeert de Valday vast te maken aan een sleepboot, maar dat is tot nu toe mislukt. Bij die reddingspoging is een bemanningslid van de sleepboot gewond geraakt. Hij is met een kustwachthelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Er is nog een extra sleepboot onderweg naar het schip. In de buurt ligt ook een reddingboot van de Koninklijke Redding Maatschappij (KNRM).

Bij andere vrachtschepen vielen door de storm motoren uit, meldt de Kustwacht. Later kreeg de bemanning deze weer aan de praat.

Hoogwater

Op meerdere plekken in het land is er vandaag overlast door hoogwater. Op Texel zijn autowegen en parkeerplaatsen bij de haven van Oudeschild overstroomd en niet begaanbaar. Fietsstallingen en bankjes op straat staan onder water.

Het water stond 218 centimeter boven het NAP. "Dit gebeurt vaker op Texel", zegt een woordvoerder van de gemeente Texel. "Ondernemers zijn voorbereid en zetten een waterpomp in om het water snel weg te krijgen."

Er is volgens de gemeente ook geen sprake van paniek: "Het hoogste punt is geweest."

0:21 Water in haven van Texel staat zeer hoog

Vanochtend lag de veerboot tussen Texel en het vasteland enige tijd stil vanwege hoog water. Die heeft inmiddels zijn dienstregeling hervat.

Vanwege hoog water en forse wind is de stormvloedkering Ramspol bij Kampen automatisch gesloten, meldt Rijkswaterstaat. Het scheepvaartverkeer ligt hierdoor stil tussen 08.00 uur tot in de namiddag. "Een combinatie van windstoten en neerslag zorgt voor opstuwing van water en daarmee verhoogde waterstanden rond het IJsselmeer."

De sluiting van de Ramspol voorkomt mogelijke overstromingen in onder andere Zwartsluis, Genemuiden en Zwolle. De vaarweg wordt pas weer vrijgegeven nadat duikers hebben gecontroleerd of alles in orde is.

Weerswaarschuwingen

Vanochtend was in het grootste deel van ons land code geel van kracht vanwege de harde wind. Rond het middaguur was die melding voor heel het land ingetrokken.

In het noordwesten van Ierland geldt vandaag en morgenochtend code rood vanwege storm Darragh. In de rest van het land en Noord-Ierland geldt code oranje.

De Ierse weerdienst Met Éireann waarschuwt voor extreem sterke windstoten. "Er is een groot risico op omvallende bomen, schade aan elektriciteitskabels, slechte reisomstandigheden, schade aan gebouwen en kans op golfoverslag."