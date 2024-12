Russisch-Zwitserse miljardair vult haar Nederlandse spaarpot verder aan

De Russisch-Zwitserse multimiljardair Margarita Louis-Dreyfus zag het vermogen van haar Nederlandse spaarpot opnieuw met honderden miljoenen toenemen. De inkomsten in de Amsterdamse bv komen uit de opbrengsten van een van de grootste concerns in de grondstoffenhandel: Louis Dreyfus.

Samen met vier andere grote handelshuizen (ADM, Bunge, Cofco en Cargill) beheerst Louis Dreyfus vrijwel de gehele wereldwijde graanhandel. Het is daarnaast een grote speler in het verhandelen van onder meer rijst, koffie, katoen en suiker.

Ze zijn zo onbekend doordat ze niet beursgenoteerd zijn. Daardoor hoeven ze veel minder cijfers te delen met het grote publiek, in tegenstelling tot andere Nederlandse reuzen als Ahold Delhaize of ASML.

Wat zijn de bedrijven met de hoogste omzet van Nederland? Namen als Louis Dreyfus, Gunvor of Trafigura zullen niet meteen genoemd worden, maar toch draaien deze grondstoffenhandelaren al jarenlang mee aan de Nederlandse top. Oliehandelshuis Vitol is qua omzet zelfs al drie jaar het grootste bedrijf van Nederland.

In april vorig jaar stopte Louis Dreyfus met graanexport vanuit Rusland en werden de bezittingen daar met verlies verkocht. Desondanks kon de vlag uit op het hoofdkantoor in Rotterdam. De totale omzet kwam uit op zo'n 50 miljard dollar (48 miljard euro).

Schuldenvrij

De cijfers zullen Margarita Louis-Dreyfus verheugen. Na de dood van haar man Robert in 2009 erfde zij ruim 60 procent van de aandelen van handelshuis Louis Dreyfus. In de jaren erna bouwde ze haar bezit uit. Ze kocht aandelen op van andere familieleden. Stap voor stap kwam ze zo uit op een bezit van 96 procent.

De aandelen bezit Louis-Dreyfus via de Amsterdamse Akira bv. Om de aankopen te bekostigen leende ze via haar bedrijf in 2019 1 miljard dollar bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Die schuld heeft Akira in stappen afgelost met de inkomsten uit de grondstoffenhandel.