Ben Saanen

NOS Nieuws • vandaag, 07:04 • Aangepast vandaag, 09:21 Ruim 100 vluchten geannuleerd vanwege harde windstoten, ook problemen op spoor en weg

Op Schiphol zijn meer dan 100 vluchten geannuleerd vanwege harde windstoten. De windstoten leiden vanochtend ook tot hinder op het spoor en op de weg. Vanwege hoogwater is de veerdienst naar Texel gestremd. Het KNMI heeft voor bijna het hele land code geel afgekondigd.

Het is volgens een woordvoerder afhankelijk van het weer hoeveel vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Schiphol adviseert reizigers de actuele vluchtinformatie te raadplegen of contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Reizigers die vandaag via Schiphol reizen, moeten rekening houden met annuleringen en vertragingen, meldt een woordvoerder. Dit geldt voor zowel inkomende als vertrekkende vluchten.

Verkeer

Het treinverkeer ondervond ook hinder van de wind. Op meerdere plekken waren bomen en takken op het spoor gewaaid. "De verstoring is verholpen en de dienstregeling wordt weer hervat", meldt de NS rond 09.00 uur.

Op de weg is er ook kans op overlast. De Markerwaarddijk is vanaf 08.00 uur dicht voor vrachtwagens en auto's met aanhangers vanwege harde wind, dat meldt Omroep Flevoland. Voor de overige voertuigen geldt een maximumsnelheid van 70 km/u en een inhaalverbod. Vrachtwagens en auto's met aanhangers die reizen tussen Lelystad en Enkhuizen moeten omrijden via Amsterdam.

De A15 richting Nijmegen is dicht door een geschaarde vrachtwagen. Er staat ter hoogte van knooppunt Ressen een stilstaande file. De ANWB adviseert reizigers om om te rijden via Arnhem (A50, A12, A325).

Hoog water

Vanwege hoog water en forse wind sluit de stormvloedkering Ramspol bij Kampen automatisch, meldt Rijkswaterstaat. Het scheepvaartverkeer ligt hierdoor tijdelijk stil vanaf 08.00 uur tot in de namiddag. "Een combinatie van windstoten en neerslag zorgt voor opstuwing van water en daarmee verhoogde waterstanden rond het IJsselmeer."

De sluiting van de Ramspol voorkomt mogelijke overstromingen in onder andere Zwartsluis, Genemuiden en Zwolle. De vaarweg wordt pas weer vrijgegeven nadat duikers hebben gecontroleerd of alles in orde is.

Rederij Teso meldt op de website dat de veerdienst tussen Texel en het vaste land voorlopig uitvalt vanwege het hoge water. "Op dit moment is nog niet duidelijk hoelang de stremming zal duren", aldus het veerbootbedrijf.

Code geel

Het KNMI heeft voor bijna heel Nederland, met uitzondering van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, code geel afgekondigd vanwege de wind. "De zware windstoten kunnen hinder veroorzaken voor het verkeer, vooral voor fietsers en bestuurders van vrachtwagens en auto's met aanhangers", schrijft het KNMI. Ook waarschuwt het weerinstituut voor het gevaar van afbrekende takken.

Het KNMI verwacht windstoten met snelheden van 75-90 km/u in het westen en noordwesten van het land, en tot 100-120 km/u op de Wadden.

Op Vlieland spreekt Weeronline van een storm. "Een uur lang is er sprake van windkracht 9", zegt een woordvoerder. In de rest van Nederland is er officieel geen sprake van een storm, maar de harde windstoten kunnen wel overlast geven.

Storm Darragh

Zaterdag krijgt Nederland te maken met een uitloper van storm Darragh. Omdat deze storm afgelopen week in Ierland al flink wat onrust opleverde, koos de Ierse weerdienst ervoor een naam te gaan gebruiken. Daarvoor is de lijst met stormnamen gebruikt die jaarlijks wordt opgesteld met de collega's uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk aan het begin van het stormseizoen.

Darragh volgt een zuidelijke koers en trekt over het noorden van Frankrijk. In Nederland komt Darragh niet tot een storm, maar de uitlopers zorgen zaterdag wel voor onstuimig weer.

Het KNMI ziet geen aanleiding om het onstuimige weer vandaag ook een naam te geven.