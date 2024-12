Kersverse AZ-directeur over druk speelschema: 'Sommige dingen moet je accepteren'

Hoe fris is Ajax tijdens de ontmoeting AZ van komende zondag? Het drukke programma eist zijn tol , gaf Ajax-coach Francesco Farioli aan. Meer trainers zeggen dat het piept en kraakt bij hun spelers. AZ-directeur Merijn Zeeman komt uit het wielrennen, waar renners drie weken lang vrijwel elke dag het uiterste van zichzelf moeten vragen.

Toch is hij in zijn eerste interview dat hij aan de NOS geeft in deze functie voorzichtig met het wegzetten van voetballers als fysiek minder dan wielrenners.