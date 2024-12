EPA Brandweerlieden bij de synagoge

vandaag, 04:08 Aanslag met brandbom op synagoge in Melbourne

In de Australische stad Melbourne is een aanslag gepleegd op een synagoge. Er brak brand uit nadat gemaskerde personen brandbommen naar binnen gooiden. De gelovigen konden het gebouw ontvluchten, een persoon raakte lichtgewond.

Brandweerlieden kregen in de vroege ochtend een melding van de brand. Bij aankomst zagen ze dat de synagoge bijna volledig in brand stond.

Een bestuurslid van het gebedshuis vertelt dat er hard op de ramen en deuren werd gebonkt, waarna er brandende stoffen naar binnen werden gegooid door mensen met bivakmutsen. Volgens getuigen waren er op dat moment "enkele mensen" in de synagoge voor het ochtendgebed.

Veel schade

De synagoge heeft veel schade opgelopen door de brand, zegt het bestuurslid tegen nieuwszender ABC. "Dit is het middelpunt van de gemeenschap. Het is ronduit afschuwelijk om te zien hoe het hier verbrand is en in puin ligt."

De lokale politie gaat er vanwege de getuigenverklaringen van uit dat de brand opzettelijk is aangestoken. De daders zijn nog voortvluchtig en het motief wordt nog onderzocht, laat de politie weten.

Antisemitisme

De Australische premier Albanese spreekt van een aanval die "duidelijk bedoeld was om angst te zaaien". "Dit geweld, deze intimidatie en deze vernieling op een gebedshuis is een schande", schrijft hij in een reactie. "Antisemitisme tolereer ik niet."

Leiders van de Joodse gemeenschap in Australië noemen de aanval een escalatie van de toename van antisemitisme in het land. "Niemand van de Joodse gemeenschap is verrast. We wisten dat dit eraan zat te komen", zegt Daniel Aghion, voorzitter van een Joodse organisatie.