Zuid-Koreaanse president Yoon verliest steun eigen partijleider na noodtoestand

Partijleider Han Dong-hun zei tijdens een spoedvergadering te beschikken over inlichtingen waaruit blijkt dat Yoon tijdens de staat van beleg opdracht gaf tot de arrestatie van hooggeplaatste politici. Ook zou Yoon geprobeerd hebben om langer vast te houden aan de militaire noodtoestand dan tot nu toe bekend was.

'Aanzienlijk risico'

Hun vindt het "cruciaal" dat de taken van de president worden opgeschort. Volgens Han vormt Yoons presidentschap "een aanzienlijk risico", omdat hij weer "extreme acties" uit kan voeren, "zoals een nieuwe poging om de staat van beleg af te kondigen".

De belangrijkste oppositiepartij van Zuid-Korea diende afgelopen woensdag een motie in om Yoon af te zetten. Hoewel de oppositiepartij een meerderheid heeft in het parlement, zijn 200 van de 300 parlementsleden nodig om de president af te zetten. De oppositiepartijen beschikken samen over 192 zetels.