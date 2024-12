AFP Dean Huijsen viert zijn treffer

NOS Voetbal • gisteren, 23:13 Huijsen kopt Bournemouth langs Spurs, Verbruggen schlemiel bij nederlaag Brighton

In de Premier League heeft Brighton, met Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer in de basis, uit bij Fulham een kansloze 3-1 nederlaag geleden. De 1-0 was een grove fout van doelman Verbruggen.

Door de nederlaag komt Fulham nu op een punt van Brighton. De ploegen staan nu op plek vijf en zes.

Bournemouth is opgeklommen naar plek negen. De ploeg van Justin Kluivert won met 1-0 van Tottenham Hotspur. Dean Huijsen kopte de enige treffer van de wedstrijd tegen de touwen.

In het duel tussen Fulham en Brighton kwam de thuisploeg in de stromende regen al na drie minuten op voorsprong. Bart Verbruggen speelde voor Sinterklaas door een terugspeelbal dramatisch te verwerken en recht in de voeten van Alex Iwobi te spelen. De Nigeriaan pakte het cadeautje gretig uit en schoof de bal eenvoudig in een leeg doel: 1-0.

Gelijkmaker

Brighton ging daarna op zoek naar de gelijkmaker en was daar na ruim een half uur dichtbij. Een goede voorzet van Kaoru Mitoma werd van dichtbij door Simon Adingra op doelman Bernd Leno geschoten.

Reuters Baleba viert zijn goal op spectaculaire wijze

In de tweede helft was Jan Paul van Hecke na tien minuten gevaarlijk, de Nederlandse verdediger kopte uit een corner net over het doel van Leno. Een minuut later was hert alsnog 1-1. Een heerlijke pass van Van Hecke werd met de hak teruggelegd door Joao Pedro, Carlos Baleba ramde de bal vervolgens binnen.

Fulham liet het er niet bij zitten. Ruim tien minuten voor tijd kwam de ploeg van bankzitter Kenny Tete op 2-1. Een corner vloog via de billen van de onfortuinlijke Brightonspeler Matt O'Riley in het doel. Toen Iwobi kort voor tijd ook nog zijn tweede maakte, was de wedstrijd beslist. Zijn schot in de verre hoek was Verbruggen te machtig.

Huijsen breekt de ban

Bournemouth, met Justin Kluivert in de basis, kwam later op de avond na ruim een kwartier op voorsprong tegen Tottenham Hotspur. De Nederlandse Spanjaard Dean Huijsen kopte de bal uit een corner diagonaal tegen de touwen: 1-0.

Een doelpunt van Marcus Tavernier, die de corner zo mooi op het hoofd van Huijsen legde, werd voor rust nog afgekeurd.

Reuters Dean Huijsen maakte zijn eerste in de Premier League

Zeven minuten na rust ging Justin Kluivert alleen op doelman Fraser Forster af, maar hij schoot hard op de doelman, waar een balletje breed op Evanilson wellicht een betere optie was geweest.

Kans op kans

De Spurs werden in de tweede helft gevaarlijker, wat Heung-Min Son een doelpunt opleverde, maar hij stond buitenspel. De kansen waren daarna vooral voor de thuisploeg. Ryan Christie raakte na 65 minuten de paal, vijf minuten later scoorde Evanilson, maar ook de Braziliaan zag zijn treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Bournemouth kreeg in de slotfase nog kans op kans, waarbij de grootste was voor Dango Ouattara, maar een tweede treffer kwam er niet meer.