Arrestaties bij grootschalige politieactie tegen smokkelnetwerk

Meer dan 500 agenten hebben woensdag tijdens een politieactie in Duitsland en Frankrijk een mensensmokkelnetwerk opgerold. Europol leidde huiszoekingen in tientallen huizen en opslagloodsen in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Baden Württemberg in het westen en zuiden van Duitsland. Daarbij zijn 15 mensen aangehouden, onder wie een kopstuk van de organisatie.