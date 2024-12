Italiaanse non helpt gevangenen, maar wordt opgepakt bij anti-maffia-operatie

Een Italiaanse non die dit jaar nog een onderscheiding kreeg voor haar werk met gevangenen, is opgepakt bij een operatie tegen de maffia. In de stad Brescia, ten oosten van Milaan, zijn 25 mensen gearresteerd. Zij zouden banden hebben met de 'ndrangheta, de machtige maffia uit het uiterste zuiden van Italië. Ook werd 1,8 miljoen euro in beslag genomen.