Zware aardbeving voor de kust van Californië

De westkust van de Verenigde Staten is getroffen door een aardbeving. De beving was op een diepte van zo'n 10 kilometer en had een kracht van 7. De Amerikaanse seismologische dienst gaf voor een groot deel van Californië en een deel van Oregon een tsunamiwaarschuwing af, maar deze werd kort erna weer ingetrokken.

De beving was op ruim zestig kilometer van het dunbevolkte plaatsje Ferndale. De waarschuwing gold voor het kustgebied over een lengte van 643 kilometer, van Dunes City in Oregon tot San Francisco in het zuiden.