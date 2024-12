ANP

NOS Nieuws • vandaag, 20:31 Hommeles in partijbestuur NSC, penningmeester op non-actief

Het rommelt in het partijbestuur van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij die vorig jaar werd opgericht door Pieter Omtzigt.

Penningmeester Ralph Joosten is deze week door de rest van het bestuur "van zijn taken ontheven", zegt bestuurslid Kilian Wawoe, mede-oprichter van de partij en vertrouweling van Omtzigt, in een reactie op een artikel van RTL Nieuws.

Over de oorzaak van de breuk lopen de verklaringen sterk uiteen. Volgens Joosten gaat het over mogelijke financiële onregelmatigheden. Maar bestuurslid Wawoe zegt dat er klachten zijn over de samenwerking met Joosten en dat dat de reden is geweest hem op non-actief te stellen.

Niet transparant

Joosten is sinds april van dit jaar penningmeester bij NSC. "Dan ga je onderzoeken hoe de partij ervoor staat en ik kwam er al vrij snel achter dat er mogelijke onregelmatigheden in de administratie zitten."

Volgens hem is er onder andere sprake van twee mogelijke gevallen van fraude en zou het bestuur niet openstaan voor zijn opmerkingen hierover. "Dit is geen goed bestuur en het is ook niet transparant", aldus Joosten.

Moeizame samenwerking

Hij zegt dat hij een extern accountantsonderzoek heeft geëist, waarvoor het partijbestuur deze week opdracht heeft gegeven. Verder heeft hij naar eigen zeggen een en ander gemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dat is belast met financieel toezicht op politieke partijen.

Volgens bestuurslid Wawoe zijn er "verschillende meldingen binnengekomen bij het bestuur over moeizame samenwerking" met Joosten. Op de inhoud van die klachten wil hij verder niet ingaan.

Wel zegt hij dat ze dateren van voor de kritiek van Joosten op de administratie. Deze klachten zijn volgens hem voor de rest van het bestuur reden geweest de penningmeester opzij te zetten.

Tegenwerking en obstructie

Het externe accountantsonderzoek dat het bestuur heeft laten instellen naar de financiële administratie, naar aanleiding van de aanmerkingen van Joosten, is volgens Wawoe in januari klaar en zal openbaar worden gemaakt.

"Wij zijn als politieke partij gehouden aan accountantsregels en dus hebben we na zijn berichten een gecertificeerd bureau ingeschakeld om hier onderzoek naar te doen." De kritiek van Joosten op de financiële administratie zegt het bestuur niet te herkennen.

Joosten zegt dat de klachten over de samenwerking met hem allemaal "gerelateerd zijn aan geen openheid, geen transparantie en geen medewerking van het bestuur en zelfs tegenwerking en obstructie". Verder wil hij niet verantwoordelijk zijn voor zaken die andere partijbestuurders hebben gecreëerd en goedgekeurd.

Het ministerie van BZK kan nog niet zeggen of er inderdaad of melding is gedaan van financiële onregelmatigheden bij NSC. Een woordvoerder zegt op de vraag terug te komen.

