Sumoworstelaars voor tweede keer in de geschiedenis naar Europa: 'Iets bizars'

De beste sumoworstelaars komen voor de tweede keer in de geschiedenis naar Europa. Volgend jaar oktober staan de Japanse worstelaars in de Royal Albert Hall in Londen. Oud-Europees kampioen Pieter Vroon is kritisch: "Ik verwacht niet dat het hier aanslaat."

Vroon werd in 2012 Europees kampioen in de klasse tot 100 kilogram. "Maar in Japan noemen ze dat amateursport." Daar is het volgens hem een sport gebouwd op historie en behoud van traditie, die niet meebuigt met nieuwe normen en waarden. Zo zijn gewichtsklassen bijvoorbeeld uit den boze.

"In Japan is de filosofie dat je je omhoog moet werken in de sumowereld. Je begint laag en kunt door hard werk en het winnen van toernooien aanzien kweken. Eerst draag je de tassen van anderen, daarna wordt jouw tas gedragen. Ik ben er geweest, maar vond het systeem verschrikkelijk."

Vrouwen verboden

Niet alleen mannen krijgen het zwaar te verduren, voor vrouwen is het zelfs verboden terrein. Zij worden namelijk gezien als onrein en mogen de ring niet betreden. In de Europese amateurrangen zijn vrouwen wel welkom.

Het blijft ook een beetje een lacherig gezicht om die mannen elkaar te lijf zien gaan. Pieter Vroon, oud-Europees kampioen sumoworstelen

"Door al die aspecten van de cultuur denk ik dat het lastig wordt om hier echt iets op te bouwen. Het blijft ook een beetje een lacherig gezicht om die mannen elkaar te lijf zien gaan, al zijn ze wel heel sterk."

In Japan is het een zeer eervol beroep om sumoworstelaar te zijn. Het is de nationale sport van het land en er gaat veel geld in om. "De besten hoeven na hun sumopensioen niet meer te werken."

Toernooi in Londen

Het zijn die topatleten die naar Europa komen voor een toernooi in de Londense Royal Albert Hall in oktober 2025. In 1991 kwam de sport voor het eerst naar Europa. Ook toen in Londen, ook toen in de Royal Albert Hall.

In Londen hebben ze hard hun best gedaan om sumoworstelen opnieuw naar Engeland te krijgen. "Het is iets heel fascinerends", vertelt James Ainscough, eigenaar van de zaal, aan PA Media. "We hebben al diverse vechttoernooien hier gehad, maar sumoworstelen is iets geheel eigens en bizars. Met bijzondere tradities en rituelen."

Die tradities en rituelen maken de sport zo fascinerend, maar ook zo gesloten. Zo werden in 2018 nog twee vrouwen weggestuurd omdat ze een sumoworstelaar eerste hulp wilden bieden. Sindsdien zijn er veel discussies gaande over de richting die de sport op wil.

Ondanks de discussies is er nog weinig veranderd. "Het blijft iets mafs. De sport is in essentie heel mooi, maar staat onvoldoende open voor nieuwe invloeden om buiten Japan groot te worden", zegt Vroon.