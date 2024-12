AFP

NOS Nieuws • vandaag, 17:22 Klopjacht in New York naar schutter gaat verder, 'teksten op kogelhulzen'

Terwijl de New Yorkse politie nog op zoek is naar de schutter die een topman van UnitedHealthcare doodschoot, hebben rechercheurs de kogelhulzen op het plaats delict onderzocht. Daar zouden woorden op hebben gestaan als delay, deny en depose: 'vertraag', 'wijs af' en 'verwerp'.

Mogelijk verwijzen die woorden naar de manier waarop de zorgverzekeraar claims in behandeling neemt. UnitedHealthcare was het mikpunt van kritiek van zowel patiënten als politici voor het veelvuldig afwijzen van verzekeringsclaims.

Getrainde schutter

Het slachtoffer, de 50-jarige Brian Thompson, werd gisteren in de vroege ochtend lokale tijd doodgeschoten voor een hotel. De politie zegt uit te gaan van een geplande en goed voorbereide aanslag op Thompson. Ook vermoeden ze dat dit het werk is van een ervaren schutter, onder meer omdat hij een demper op zijn pistool had. Thompson werd de laatste tijd meerdere keren online bedreigd, zegt zijn vrouw tegen NBC News. Er wordt nog onderzocht van wie die dreigementen afkomstig zijn.

Naar de schutter, gekleed in een donkere hoodie en grijze rugzak, wordt gezocht met drones en honden. Ook worden beveiligingscamerabeelden in het centrum van de stad onderzocht. Nadat hij Thompson had neergeschoten, vluchtte hij per fiets Central Park in. De politie looft een tip uit van 10.000 dollar voor bruikbare informatie over de moord.

UnitedHealthcare is een van de grootste verzekeraars, die grotendeels verantwoordelijk is voor de landelijke socialezorgverzekering Medicare. Het bedrijf hield een jaarlijkse conferentie voor beleggers. Vanwege de dodelijke schietpartij is die afgebroken.