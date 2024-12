ANP

NOS Sport • vandaag, 16:42 Vlammende F1-vete tussen Verstappen en Russell: 'George is een matennaaier' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



"Hij kan oprotten. Ik heb geen enkel respect meer voor hem." Woest was Max Verstappen na de Grand Prix van Qatar op George Russell, die hem bij de Formule 1-wedstrijdleiding "een straf zou hebben aangenaaid". Het venijn was opmerkelijk omdat Verstappen net glansrijk de race op zijn naam had geschreven. Maar achter de schermen is veel gebeurd en gezegd waardoor hij ontbrandde.

Wie denkt dat de storm na een paar dagen rust is gaan liggen, heeft het mis. In Abu Dhabi, aan de vooravond van de seizoensfinale, gooien beide coureurs olie op het vuur. Het gaat hard tegen hard. Welles-nietes. Een felle vete lijkt geboren. Verstappen en Russell gunnen elkaar het licht in de ogen niet.

Het begint in de officiële persconferentie van de FIA met een onschuldige vraag van een Engelse journalist. "Max, heb je spijt van de dingen die je over George hebt gezegd? En ga je nog met hem in gesprek?"

"Nee. Ik meende wat ik zei en ik heb totaal geen spijt. Als ik het opnieuw zou doen? Dan zou ik waarschijnlijk nog feller van leer trekken. Ik kan er niet bij dat iemand zich zo gedraagt. George loog tegen de stewards en heeft van alles gedaan en gezegd om mij een straf aan te smeren. Wat in Qatar is gebeurd heb ik in mijn racecarrière nog niet eerder meegemaakt. Onacceptabel. Shocking." Zo. De toon is gezet.

Dit is een aanval op de man. Dat pik ik niet. Dus nu bijt ik terug. Max is over mijn grens gegaan. George Russell

Even terug naar de aanleiding. Wat begon als een op het oog klein en onschuldig akkefietje Qatar lijkt inmiddels een veenbrand. Een verbale veldslag. Russell moest op weg naar zijn vliegende kwalificatieronde vol in de ankers, Verstappen deed het juist rustig aan om andere coureurs ruimte te geven. Na de kwalificatie moesten beide heren bij de FIA op het matje komen, waarna Verstappen zijn vers veroverde poleposition aan Russell verloor.

George Russell is niet opgeroepen voor de persconferentie op het Yas Marina-circuit. Hij geeft twee uur later een mediasessie in het gastenverblijf van zijn renstal Mercedes. Het is dringen. Russell heeft eerder die middag trillend van woede zijn versie van het verhaal uit de doeken gedaan tegenover Britse en Amerikaanse journalisten. De teksten liegen er niet om. Russell vertelt dat Verstappen hem bedreigd heeft na de meeting met de stewards. "Hij zei dat hij me van de baan zou beuken. Opzettelijk crashen. Put me on my fucking head in the wall."

Het is dringen bij Mercedes. "Welkom. De eerste keer dat jullie hier zijn", grapt een persman van de renstal tegen een groep Nederlandse journalisten. Maar op het moment dat de microfoon aangaat, is het gedaan met de luchtige lol. Het is in de ogen van de hoofdrolspeler te zien. Hier gaan harde woorden vallen. Een "war of words".

Bang

"Voor ik een woord had gezegd, was Max al aan het tetteren en vloeken tegen de stewards. Hij was zo boos. Ik heb niet gelogen. De feiten zijn duidelijk. Hij reed te langzaam en reed op de racelijn. Ik bereidde me voor op mijn snelle ronde. Ik snap niet waarom hij me op de man aanvalt en afmaakt in de media. En ik was helemaal niet van plan om het hier nog over te hebben, maar als Max me publiekelijk afmaakt, zet ik dat recht. Dit is een aanval op de man. Dat pik ik niet. Dus nu bijt ik terug. Max is over mijn grens gegaan."

Russell beweert oprecht bang te zijn geweest dat Verstappen zijn dreigement zou uitvoeren in de race. "Ik ken Max al heel lang. Ik weet waar hij toe in staat is. Natuurlijk zei hij het zaterdagavond toen de gemoederen nog verhit waren. Maar toen ik hem zondagmiddag voor de race zag, las ik het in zijn ogen. Vuur. Het was menens."

"Hij is een viervoudig wereldkampioen. We hebben ook een voorbeeldfunctie als coureurs. Iemand die zegt dat hij expres een crash gaat veroorzaken is geen rolmodel", gaat Russell verder.

"Ik weet hoe Max is. Dit is niet de eerste keer. In de karts, toen hij 14 was, deed hij ook al zo."

AFP Russell en Verstappen (links en midden) op het podium na de kwalificatie in Qatar

Russell formuleert vervolgens een vlijmscherpe karakterschets. "Max kan niet omgaan met tegenslag en tegenwind. Hij heeft dik twee jaar een dominante auto gehad. Op het moment dat hij die niet heeft gaat het meteen mis. In Hongarije bijvoorbeeld. Dan ramt hij Lewis Hamilton van de baan. Roekeloos. Hij straft zichzelf ook. Kijk naar de straffen die hij krijgt in Mexico. Dat gaat nog vaker gebeuren. Hij is het niet gewend dat het tegenzit en nu zit de FIA er bovenop."

Russell schudt nog eens zijn hoofd. "Ik begrijp niet waarom Max zo ontplofte zaterdagavond. Ik ga ook niet meer met hem praten nu. Ik heb hem niets meer te zeggen. En nu is het klaar, sluit ik het boek en richt ik me op de race."

George is een matennaaier. Je moet niet te veel over dit soort mensen praten. Max Verstappen

Een kwartier later meldt Verstappen zich voor de geplande meeting met de Nederlandse media. De persvoorlichter probeert vooraf in te grijpen. "Geen vragen over George", zegt ze kordaat. Kansloze missie. Negen minuten lang gaat het non-stop over 'Princess George', zoals Verstappen Russell in april 2023 al badinerend noemde.

We confronteren Verstappen met de stevige woorden van Russell. "Vloeken, tieren, schelden met 'fucking head'? Dat klopt al niet. Dat heb ik niet zo gezegd. Wat moet ik hiermee? Het was binnenskamers. Ik hoef niet alles te zeggen wat daar is gebeurd, maar ik was heel relaxed. Ik had het kampioenschap al gewonnen."

Verstappen reageert laconiek

Verstappen is laconiek. "Het verbaast me niet. Ik geef gewoon altijd duidelijk mijn mening. Daar is hij natuurlijk niet van gediend. Hij liegt, insinueert van alles en dikt dingen aan. De volgende keer zal ik tissues meenemen. George is een matennaaier. Je moet niet te veel over dit soort mensen praten. Het zijn gewoon losers. Mij maakt het niet uit. Ze doen maar."

Verstappen wijt de uitbarsting aan de frustratie bij Mercedes, dat een moeizaam seizoen beleeft. "Ze starten op pole met dat mierengeneuk. Schreeuwen om een plekje vooruit te komen op de startopstelling. 300 meter later ligt hij er alweer achter. Daar kan ik ook niks aan doen. Wij lachen het laatst, want wij winnen de race."

Samen een potje padel in woonplaats Monaco, dat gaat er voorlopig niet meer van komen. "Ik ben er wel even klaar mee. Ik ben hier niet om de beste vriend van George te zijn. Ik heb genoeg vrienden in mijn leven."